Világújdonság mutatkozik be a hétvégi Forma–1-es Holland Nagydíjon

Tavaly tért vissza a Forma-1-be a Holland Nagydíj, a zandvoorti pálya pedig több érdekes részt is tartogatott a pilóták számára. Az idén egy újítást is kipróbálnak: a 12-es kanyarban a belső íven mindig is kavicságy volt, de sok esetben megcsípték a versenyzők a sóder szélét, főleg a betétfutamok edzésein, melyeket a sok, pályára felhordott kavics miatt többször is meg kellett szakítani. Ezt kiküszöbölve Zandvoortban kipróbálják az álkavicságyat – írja a vezess.hu.

A pálya szélétől számítva egyméternyi kavicsot műgyantával összeragasztanak, így egy kemény, de az autók számára eléggé csúszós és hepehupás felület jön létre. Ha egy pilóta ezt levágva próbál kanyarodni, az elképzelés szerint garantált a tapadásvesztés – akárcsak a hagyományos kavicságynál –, ám nem szórja be kaviccsal a pályát.

Ha beválik a módosítás, akkor több másik Forma–1-es pályán is alkalmazhatják az újítást.

Nyitókép: MTI/EPA-ANP/Vincent Jannink