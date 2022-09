Vízilabda-Eb: negyeddöntős a női válogatott

Bíró Attila szövetségi kapitány olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes együttese két kudarc és egy siker után úgy múlta felül a szerényebb képességű riválist, hogy egyszer sem került hátrányba.

A női tornán szereplő 12 csapatot két hatos csoportba osztották, melyekből az első négy jut a negyeddöntőbe. A magyarok a csoportkör utolsó, szombati fordulójában a pont nélkül álló románokkal találkoznak 10 órától.

Nők, 4. forduló, A csoport

Magyarország-Horvátország 22-6 (5-3, 4-2, 7-1, 6-0)

magyar gólszerzők: Gurisatti 5, Parkes 4, Peresztegi-Nagy 3, Vályi, Mahieu, Leimeter, Faragó 2-2, Farkas, Horváth 1-1

Bíró Attila ezúttal az előző mérkőzésen arcsérülést szenvedett Szilágyi Dorottya mellett Dömsödi Dalmát nem nevezte a 13 fős meccskeretbe, azaz ismét lehetőséget kapott a koronavírusos betegsége után még nem százszázalékos Parkes Rebecca.

Vályi jó szokásának megfelelően elhozta a labdát a ráúszásnál, majd 20 másodperc sem telt el, amikor a nyitómeccs után ismét szerephez jutó új-zélandi születésű center már vezetést is szerzett, azonban a hazaiak emberelőnyben azonnal válaszoltak. Ezt követően a sorozatos bejátszások már nem jártak eredménnyel, de a második fórt a magyar csapat eddigi legeredményesebb játékosa, az Eb-n már tizedszer eredményes Gurisatti használta ki. A magyarok ezt követően két hasonló góllal húztak el 3-1-re, majd 4-2-re, előbb Gurisatti bal oldalról érkező passzát Parkes húzta közelről a kapuba, majd a Faragó-Mahieu páros másolta le ezt az akciót. Hátul nem voltak elég határozottak a magyarok, így ismét szépített a hazai csapat, a negyedet viszont Peresztegi-Nagy találata zárta le.

A második felvonásban is maradt az indiszponált játék, amit egy labdavesztés utáni megúszásból kapott gól jelzett, de a mezőny két legjobbja, Parkes és Gurisatti emberelőnyös találataival először sikerült három góllal elhúzni, majd Vályi is fórból volt eredményes, Farkas pedig egyenlő létszámban. Ebben a negyedben a horvátok azért nem tudták tartani a lépést a magyarokkal, mert Magyari sorozatosan kivédte a próbálkozásaikat, bár a magyar kapus a nagyszünet előtt "bevédett" egy lövést, így 9-5-tel fordultak a csapatok.

A folytatásban is több technikai hiba jellemezte a magyarok játékát, ám Leimeter, Vályi és Mahieu góljaival ennek ellenére sikerült végérvényesen elhúzni a riválistól, amely támadásban teljesen elbizonytalanodott Magyari állandó védései nyomán. A negyed második felében ismét Gurisatti bizonyította jó formáját, előbb ötméteresből, majd szélről talált be. Bár hosszú idő után a hazaiak is eredményesek voltak egy távoli bombával, de a nagy világversenyen újonc Peresztegi-Nagy, illetve Horváth Brigitta lövésével két számjegyűvé hízott a különbség.

Az utolsó nyolc percet Peresztegi-Nagy és a tarthatatlannak bizonyuló Gurisatti emberelőnyös gólja vezette fel. A horvátok láthatóan elfáradtak, ráadásul két játékosuk, köztük a csapatkapitány Ivana Butic cserével végleg kiszállt a harmadik kiállítás miatt. Parkes centergólja után Leimeteré volt a 20. magyar találat. Ezzel viszont nem állt le a gólgyártás, a végén Faragó bombázott kétszer is a kiállítások miatt tovább fogyatkozó horvátok kapujába.

Korábban: Görögország-Németország 13-3 (2-0, 6-3, 3-0, 2-0) Hollandia-Románia 28-0 (8-0, 7-0, 6-0, 7-0)

Az állás: 1. (és negyeddöntős) Hollandia 12 pont, 2. (és negyeddöntős) Görögország 9, 3. (és negyeddöntős) Magyarország 6 (60-32), 4. (és negyeddöntős) Horvátország 6 (42-58), 5. Németország 3, 6. Románia 0

Leimeter Dóra (j) és a horvát Iva Rozic a vízilabda Európa-bajnokság női tornáján, az A csoport negyedik fordulójában játszott Horvátország-Magyarország mérkőzésen Splitben 2022. szeptember 1-jén

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor