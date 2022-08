Lewandowski elment, de a Bayern erősödött

Az idény egy szempontból feltétlenül különlegesnek ígérkezik: távozott a Bundesligából a két leggólerősebb játékos, a lengyel Robert Lewandowski és a norvég Erling Haaland. A lengyel a Bayernnél töltött nyolc bajnoki idényében 253 mérkőzésen 238 gólt szerzett, az utolsó három szezonja mindegyikében harminc gólnál többet termelt, csak a Bundesligában. A nála több mint tíz évvel fiatalabb norvég sztár 67 mérkőzést játszott 62 góllal, az is elképesztő teljesítmény.

Ha úgy tetszik, kiadóvá vált a gólkirályi trón (Lewandowski volt a legutóbbi öt idény mesterlövésze), s persze kérdés az is, hogy Julian Nagelsmann, a Bayern edzője hogyan oldja meg „Lewy” pótlását. Az előző mondat második felére könnyű a válasz, s talán tipp az első felére: Sadio Mané lehet az idény csillaga. A Liverpooltól érkezett csatár sokkal inkább beleillik a csapat játékába, mint személyisége a rekorderbajnokról kialakított „FC Hollywood” képbe. Túlzás nélkül: a 2020-as évek legszerényebb világklasszisa.

Nagelsmann, aki maga is poétikusan ifjú, néhány hete ünnepelte a 35. születésnapját – fiatalabb Creistiano Ronaldónál és Lionel Messinél is – a csapat megfiatalítását is tervbe vette, ennek hozadéka lehet, hogy a szikrázóan tehetséges, még mindig csak 19 éves Jamal Musiala kulcsszerepet kp, s a Juventustól a klubtörténet második legdrágább játékosaként érkező Matthijs de Ligt lesz az első számú középhátvéd. S tulajdonképpen ebbe a vonulatba illik, hogy a Bayern 20 millió eurót adott a 17 éves Mathys Telért, aki tavasszal már a francia élvonalban, a Rennes színeiben játszott, egyébként középpályás létére legeredményesebb játékosa volt az U17-ews Eb-t megnyerő francia csapatnak. Érkezett még két fiatal az Ajaxtól is, a 20 évesen már holland válogatott Ryan Gravenberch és a marokkói válogatott Noussair Mazraoui, aki egyébként Samy Mmaee oldalán játszik a marokkói válogatottban.

A keret még nem végleges, sem pozitív, sem negatív értelemben. Utóbbi azt jelenti, hogy továbbra is van külföldi érdeklődés a Bayern néhány kulcsjátékosa (Gnabry, Pavard, Hernandez, Sané) iránt.

A Borussia Dortmund a tavaszi keretéhez képest lemondott, vagy kénytelen volt lemondani Erling Haalandról, Steffen Tiggesről, Roman Bürki, Marwin Hitzről, Axel Witselről, Marcel Schmelzerről, Dan-Axel Zagadou-ról és a két kölcsönjátékosról, Marin Pongracicról és Reinierről. A klub 85 millió euróért vett játékosokat, további hárman – a Bosman-szabály alapján – ingyen érkeztek. Sebastien Haller került volna Haaland helyére, ám a franciaországi születésű elefántcsontparti csatárnál rákot diagnosztizáltak, kemoterápiával fogják kezelni, biztosan kihagyja az őszi szezont. Így a másik új szerzemény, Karim Adeyemi (RB Salzburg) lesz az első számú csatár. Érkezett még a válogatott védő, Nico Schlotterbeck (Freiburg) is.

A Bayer Leverkusen kerete alig változott, a Bayernen és Dortmundon kívüli világban magasnak számító összegért, 13 millió euróért vett a Sparta Prahától egy új szélsőt, Adam Hložeket.

Az RB Leipzig megtartotta Christophe Nkunkut és Joško Gvardiolt, az utóbbi időben irántuk volt a legnagyobb érdeklődés. Tyler Adams és Nordi Mukiele távozott a tavaszi keretből. (A klub eladott két olyan játékost, valamint Hvang Hi Csant és Ademola Lookmant, akik kölcsönben töltötték már az előző szezont.) A jó üzletpolitikának és az RB-brandnek köszönhetően viszonylag nagy volt a bevétel, így futotta új játékosokra: David Raum (Hoffenheim) és Xaver Schlager (Wolfsburg) összesen 38 millió euróba került.

Érdekes egyébként, hogy a Bayernt kivéve a mezőnyből, a többi 17 Bundesliga 1-es klub több mint százmillió euróval többért adott el játékost, mint amennyiért vett.

Továbbra is a német élvonal a magyar futball, a magyar válogatott szempontjából a legfontosabb nyugat-európai bajnokság. A válogatott keret öt állandó tagja, a három lipcsei (Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik), valamint Sallai Roland (Freiburg) és Schäfer András (Union) is készül az új szezonra. A magyar-német kettős állampolgárságú, a német U20-as válogatottban is szerepelt Dárdai Márton a Hertha BSC keretének tagja.

Nyitókép: Alexander Hassenstein