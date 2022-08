Kajak-kenu vb: Kiss Péter Pál sorozatban harmadszor aranyérmes

A Budapesti Honvéd 19 éves, paralimpiai bajnok versenyzője a pénteki fináléban végig irányította a futamot, piros-fehér-zöld hajójával a rajt után rögtön az élre állt, s bár brazil riválisa a hajrában megpróbálta megszorítani, magabiztos győzelmet aratott. Kiss 2019 és 2021 után sorozatban harmadszor nyert.

"Nagyon vártam már ezt a versenyt és nagy izgalommal álltam be a rajtgépbe. Végre újra voltak nézők, szurkolók, s külön öröm, hogy sikerült nyernem. Féltem, hogy hideg lesz az idő, de egész kellemes volt, így maradt a rövidujjú. A rajt előtt éreztem a feszültséget mindenkin, ahogy magamon is, de az ellenfeleken azt is láttam, várják, hogy az űzött vad meglesz-e. Most először vagyok ezen a kontinensen, kellemes emlék lesz számomra ez a vb" - nyilatkozott a közmédiának a régi-új világbajnok.

A szám másik magyar indulója, a 42 esztendős, riói paralimpiai ezüstérmes Suba Róbert negyedik lett a döntőben.

A további két magyar érdekeltségű pénteki fináléban Rozbora András a hetedik helyen végzett KL2 200 méteren, míg Kiss Erik nyolcadikként zárt KL3 200 méteren.