Strandvízilabda fesztivál: a fiatalabb korosztályon a sor

A főszervező tájékoztatása szerint most szombaton, vagyis július 30-án a gyerek korosztály, az U14-esek versenynapjára kerül sor délelőtt 10 órai kezdettel, ami egészen a délutáni órákig fog tartani. Hat – jellemzően tízfős – csapat méri össze a tudását a vízben, tíz-tizenkét mérkőzés keretében. Tehát lényegében mindenki játszik mindenkivel, majd következnek a helyosztók – fogalmazott Petőváry Zsolt. Ezt követően augusztus 6-án az U16-os, augusztus 13-án pedig az U18-as társaság fog megmérkőzni a Lupa-tavon.

Az egykori válogatott vízilabdázó azt is elárulta, hogy a felnőtt csapatok esetében, miután jó pár neves játékos is feltűnt, könnyedén megtöltötték a helyszínt szurkolókkal, hozzátartozókkal, tehát nagy érdeklődésre tartott számot a versenysorozat, ami egyben nagyon színvonalas is volt. Az eseményen ráadásul a közönség tagjai is megmérettethették magukat az ötméteres lövőversenyeken. Érdekességként jegyezte meg, hogy lányok is játszottak, akiknek a találata idén kettőt ért.

A következő hetek versenyeit illetően elmondta: a július 30-i napra már betelt a nevezés, a jövő és azt követő hétvégére azonban még van két-három hely. Petőváry Zsolt érdeklődésünkre közölte, hogy a fesztiválra nevezők között egyaránt vannak klubcsapatok és – akár különböző egyesületből összeálló – baráti társaságok is, tehát teljesen vegyes a társaság.

Miután a vízilabda egy tradicionális sport Magyarországon, mindig is megvolt és meg is lesz a varázsa, amit nem ingathat meg egy kisebb kisiklás – jegyezte meg a főszerező, utalva a férfiválogatott hetedik helyére a budapesti vizes világbajnokságon.

A Strandvízilabda fesztivál részletei itt olvashatók.

Nyitókép: Donald Miralle/Getty Images