A Barcelona nyerte az új idény első El Clásicóját

Mind a két csapatban mutatkoztak be új játékosok. A több mint hatvanezer néző előtt játszott találkozón a Barca a Ter Stegen – Araujo, Èric Garcia, Christensen, Jordi Alba – Busquets, Gavi, Pedri – Raphinha, Ansu Fati – Lewandowsk tizeneggyel kezdett,. a mérkőzés során beállt még Dembélé, Aubameyang, Balde, Kessie, De Jong, Sergi Roberto, Depay, Dest, Iñaki Peña, Nico González és végül Piqué, akinek kapcsán szinte minden nagy spanyol hírforrás kiemelte, hogy a közönség Shakira, Shakira kiáltásokkal bosszantotta.

A Real Madridban Karim Benzema nem játszott, ebből következően elmaradt a francia középcsatár és Lewandowski „párharca”. Carlo Ancelotti a Courtois, Lucas Vázquez, Éder Militao, Rüdiger, Alaba – Camavinga, Tchouameni, Valverde – Rodrygo, Hazard, Vinicius összeállítású tizenegyet küldte a pályára, de később játéklehetőséget kapott Asensio, Mendy, Modric, Kroos, Casemiro, Nacho, Vallejo és Odriozola is.

Az első félidő legjobbja a brazil Raphinha volt, aki húsz méterről elképesztően nagy gólt rúgott a bal felső sarokba a mérkőzés 27. percében.

A Madridnak akadtak ugyan helyzetei, de a Barcelona gyorsabb játszott, mindkét félidőben több helyzetet dolgozott ki. Jellemző, hogy a „fehérek” legjobbja a kapus, Thibaut Courtois volt.

A Barcelonának ez volt a második nyári, amerikai mérkőzése, miután szerdán 6-0-ra megverte az Inter Miamit. Raphinha azon a meccsen is rúgott gólt, Lewandowski ott még nem játszott, így ő most mutatkozott be új csapatában. Xavi együttese legközelebb szerda hajnalban, Dallasban, a Juventus ellen lép majd pályára.

A Real Madridnak ez volt az első mérkőzése a mostani nyári túrán az Egyesült Államokban, magyar idő szerint szerdán majd a mexikói Américával, vasárnap pedig Los Angelesben (Pasadenában) ugyancsak a Juventusszal találkozik.