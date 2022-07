Sok a rejtély az elfogott orosz hokikapus ügyében

Július elsején vitték el Ivan Fedotovot, az orosz jégkorongligában, a KHL-ben bajnok CSZKA Moszkva kapusát terepszinű ruhát viselő és maszkos emberek. Mint kiderült, az Északi sarkkörhöz, Arhangelszk nagyvároshoz és a Fehér-tengerhez közel található Szeverodvinszk városában tartózkodik, az orosz haditengerészet 907-es számú kiképző központjában. Azért fogták el, mert a szentpétervári hadkiegészítő parancsnokságok egyike katonaszökevénynek nevezte, és rendelkezett a kényszerbesorozásáról - írta a 444.hu.

Az olimpiai második hokikapusnak az Egyesült Államokba kellett volna utaznia. A Philadelphia még 2015-ben a 7. kör 188. helyén draftolta, és jó KHL-es szereplése után 2022 májusában írt alá évi 925 ezer dolláros szerződését.

Ám az amerikai lehetőségből, úgy tűnik, semmi sem lesz.

Arról továbbra is találgatnak még Oroszországban is, hogy miért vitték el a kapust.

Az egyik legvalószínűbb változat szerint amikor a CSZKA tavaly leigazolta Fedotovot a Traktor Cseljabinszktól, a kifizetett 60 millió rubel után kapott egy szóbeli ígéretet is, hogy a klub új szerződést a kapus aláírja. Ez viszont nem lett írásba foglalva, és az NHL-lehetőség csábítóbb volt. A CSZKA 80 százalékát a Rosznyefty cég birtokolja, ennek vezetője, Igor Szecsin üzletember pedig Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is jó viszonyt ápol. A moszkvai klubnak tehát jelentős hatalma van a sporton túlmutatóan is.

Fedotov az elhurcolása után a hadkiegészítő parancsnokságon rosszul lett, és kórházba kellett szállítani. Nem tudott kapcsolatba lépni senkivel, sem az ügyvédjével, sem a hozzátartozóival.

Szeverodvinszkből szeptember-október környékén, kiképzése után átkerülhet az északi orosz flotta egy reguláris alakulatához.

Az ügyben megszólalt Oleg Maticin sportminiszter, aki azt mondta: „Tartsák be a törvényeket, és minden rendben lesz.” Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő azt közölte, hogy „vannak törvényeink, érzelmi alapú kommentároknak itt egyáltalán nincs helyük.”

