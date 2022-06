Forma–1: példátlan dolog történhet meg Lewis Hamiltonnal

Lewis Hamilton az idén már pályafutása 16. Forma–1-es szezonját teljesíti, és ez lehet az, amelyben új negatív rekordokat állít fel – írja a vezess.hu.

Hamiltonnak az elmúlt 15 évben legkésőbb a szezon tizedik futama után mindig volt legalább egy győzelme. Kanada már az idei kilencedik hétvége volt, vagyis ha Hamilton a jövő hét végén, Silverstone-ban sem tud nyerni, az idei lesz pályafutása legrosszabb szezonkezdete.

A tavalyi szezonzáróval együtt Hamilton már most tíz futamgyőzelem nélküli hétvégénél tart, ez rekordbeállítást jelent a karrierjében. Korábban háromszor is volt már hasonlóan hosszú negatív szériája, de hosszabb nem, vagyis Silverstone-ban két negatív rekordot is felállíthat.

Nyitókép: MTI/AP/Wilfredo Lee