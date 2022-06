Elstartolt az év legnagyobb hazai sporteseménye

A jövő hónap végi Forma–1-es Magyar Nagydíj mellett az év legnagyobb hazai sporteseményét tartják július 3-ig tartják. Műúszásban péntektől, úszásban szombattól június 26-ig tartanak a küzdelmek, a hivatalos megnyitóünnepség pedig szombat délután 5 órától lesz, az első úszódöntők előtt.

A 19. FINA vizes világbajnokság operatív igazgatója az InfoRádiónak nyilatkozva elmondta, bár látványos programot állítottak össze, az eseménynek ez a része sem lesz annyira grandiózus, mint az 5 évvel ezelőtti vb-n. Úgymond, visszatértek a szokásos kerékvágásba, jegyezte meg Szántó Dávid, és az úszódöntők előtt egy nagyjából 35-40 perces nyitóünnepség lesz, ahol a víz játssza majd a főszerepet. Érdemes lesz ellátogatni és megnézni, már csak azért is, mert rögtön utána jönnek az igazi klasszisok – fűzte hozzá.

Az úszók szövetségi kapitánya 3-5 érmet vár a magyaroktól a Duna Arénában, ebből kettőt az olimpiai bajnok Milák Kristóftól. Maga a versenyző azt mondta, fő számában, 200 pillangón csak a világcsúcs lehet a vetélytárs. Az olimpiai bajnok a 100 és a 200 méter pillangó mellett ezúttal a sprintszámban, 50 méteren, valamint 200 méter gyorson is kipróbálja magát.

Sós Csaba azt sem zárja ki, hogy Rio de Janeiro sztárja, Hosszú Katinka is duplázhat, még ha ő már nem is számít aranyesélyesnek. „Való igaz, egyfelől látszik, hogy a talajon jár, tehát nem kerget illúziókat, másfelől az is látszik, hogy ugyanolyan elánnal készül, mint amikor az volt a kérdés, hogy hányat nyer” – fogalmazott Sós Csaba, emlékeztetve, hogy Hosszú Katinka a tavalyi Európa-bajnokságon egy arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet nyert, vagyis akik le akarják írni, várjanak még egy kicsit.

A Duna Arénában több fiatal is bemutatkozik majd - az "őrségváltás" után olyan veteránok, mint Verrasztó Dávid vagy Jakabos Zsuzsanna nem indulnak egyéniben -, tőlük azt várja a kapitány, hogy egyéni legjobbjukat hozzák.

Az úszódöntők minden nap este 6 órakor kezdődnek.

A két magyar vízilabda-válogatott vb-kerete a hét közepén lett hivatalos, a tokiói bronzérmesek közül szinte mindenki szerepelhet a Margitszigeten, aki nem vonult vissza a válogatottságtól az olimpia óta. A nők hétfőn Kolumbia, a férfiak kedden Montenegró ellen kezdenek este 9 órakor. Mindkét együttes éremesélyes, sőt, a bronznál fényesebb érmekben is bízik sok magyar szurkoló. Jó jel lehet, hogy a férfiválogatott legutóbb hazai pályán aranyérmet szerzett: a 2020-as januári Eb-t megnyerte a csapat.

A férfiak szövetségi kapitánya szerint a hazai közönség fokozott elvárására nem is kell külön felkészíteni a játékosait. Hiszen ő maguk is tudják, hogy mit szeretnének – tette hozzá Märcz Tamás. utalva arra, hogy sok szép érem született már a magyar vízilabda 120 évében. „Ennek a nyomásnak gyerekkortól kezdve megfelel egy magyar vízilabdázó játékos” – ismételte meg.

Vízilabdában csoportmeccseket rendeznek Szegeden, Debrecenben és Sopronban is hétfőtől.

Műugrásban és nyíltvízi úszásban június 26-tól rendezik a vb eseményeit, utóbbi helyszíne a Lupa. Rasovszky Kristófék több számban is odaérhetnek a dobogóra, vagy annak a közelébe.

A műugrók egy generációváltás miatt eredendően "nem tervezték" a világbajnoki szereplést Fukuokában, de a japán helyszín kiesése és Magyarország beugrását követően végül a mindössze 17 esztendős Veisz Emma, illetve Mosena Estilla megkapja a lehetőséget, mindketten 1 és 3 méteren bizonyíthatnak. Ligárt Balázs szövetségi kapitány elmondta, mindkettőjüktől tisztes helytállást, a felkészültségi állapotuknak megfelelő átlagot vár.

A vb-események többségére még kapható belépő, a versenyek menetrendje itt érhető el. A szervezők azt kérik, hogy a nézők idejében induljanak el, és tömegközlekedéssel közelítsék meg a helyszíneket. Péntektől a vb miatt teljes forgalomkorlátozás van érvényében a XIII. kerület egyes részein, erről bővebben itt olvashat.

Idén Fukuokában került volna sor az eredetileg 2021-ről elhalasztott vb-re, de a koronavírus-járvány miatt egy évvel eltolt, 2022. május 13-29-re tervezett eseményt végül 2023. július 14. és 30. között bonyolítják le, a 2023 novemberére kiírt dohai vb-t pedig 2024 januárjára halasztják. A nemzetközi szövetség a július 3-ig tartó 2022-es budapesti vb-ről hozott döntését azzal indokolta: ezzel a sportolók lehetőséget kapnak arra, hogy idén nyáron is egy világméretű eseményen szerepeljenek.

