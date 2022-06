Hiába a sikerek, csak a fiatal magyar focistáknak van esélyük jó külföldi szerződésre

Szabados Gábor emlékeztetett, hogy az angolok elleni 4-0-s siker egy folyamat része, amely a 2016-os Európa-bajnoksággal kezdődött, ahová hosszú idő után eljutott a magyar futballválogatott, és jól is szerepelt. A tavaly megrendezett 2020-as Európa-bajnokságon is egy nehéz csoportban állt helyt, és most a Nemzetek Ligájában is szintén egy nagyon erős csoportban szerepel kiemelkedően.

"Ezek olyan hírek, információk a nemzetközi sportélet számára, amelyek egymásra rakódnak, folyamatosan erősítik azt, hogy a magyar futball és főleg a magyar futballválogatott képes komoly teljesítmény elérésére. Egy ilyen kiugró eredmény mindig könnyebben átüti az ingerküszöböt, de az igazán hosszú távú hatást inkább ez a folytonosság fejti ki" – mondta a sportközgazdász.

A nyári átigazolási időszak nagy kérdése mindig, hogy milyen csapatváltások várhatók, és mennyit emelhet ez a siker a legjobb magyar játékosok értékén. A szakember e tekintetben nem optimista, szerinte a magyar labdarúgók iránti kereslet még mindig nagyon korlátozott, komoly bajnokságokban főleg a fiatal labdarúgókat keresik.

"A magyar futballisták közül a fiataloknak van arra esélyük, hogy igazán előrelépjenek és komoly szerződéshez jussanak, és ehhez még csak nem is kell feltétlenül a válogatottban rendszeresen szerepelniük.

Az fontos, hogy a válogatott felhívja a magyar futballra a figyelmet,

de olyan játékosok is tudnak ezáltal lehetőséghez jutni, akik egyébként a válogatottban nem rendszeres csapattagok, viszont a koruk miatt azért vonzóak lehetnek" – mondta. Példaként említette Bolla Bendegúzt, aki egy wolverhamptoni kitérővel tudott Svájcban szerződni még a tavalyi Európa-bajnokság után.

Ezt a tendenciát mutatta az is, hogy a 2016-os Európa-bajnokság után nagy volt a csalódás, mert a válogatott kulcsjátékosai iránt nem igazán volt kereslet – ők ugyanis már túl voltak azon a 22-23 éves koron, ameddig a játékosokat igazán keresik. Szabados Gábor szerint most vannak olyan fiatalok, akik a válogatottban is helyet kapnak és megfelelnek ezeknek a kritériumoknak is. Közülük Szoboszlai Dominik vagy Schiffer András már most is topligában szerepel, ahonnan nem valószínű, hogy túl gyorsan továbblépnének, de például Szalai Attilát már több topligás csapat hívta el a Fenerbahcéből, most ez a győzelem ebben segíthet a váltásban.

"Azok a játékosok, akik már idősebbek és magyar csapatokban játszanak, ami miatt külföldi csapatok számára könnyebben elérhetők lennének, már nem nagyon fognak tudni külföldre igazolni a koruk miatt. A magyar futball iránt még nem olyan a bizalom, mint mondjuk a holland vagy akár a környező országokban a szerb vagy a horvát futball iránt, mert a fiatalokban bíznak meg elsősorban a külföldi csapatok" – emelte ki a sportközgazdász.

