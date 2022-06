Nagy nevek folytatják a Fradiban, de sztárok távoznak is

A szakosztály közölte: a férfi és a női csapathoz is négy-négy pólóst igazolnak. Előbbiekhez jön a görögökkel Tokióban olimpiai ezüstérmes, Bajnokok Ligája-győztes, görög és horvát bajnok Sztilianosz Argiropulosz, valamint a magyar válogatott keretében is számításba vett Vadovics Viktor, aki a Vasastól érkezik. A Szolnokkal bajnokságot és Európa Kupát nyerő Nagy Ádám szintén a zöld-fehéreknél folytatja, miként Varga Bence is, aki egyéves kaposvári kitérőt követően tér vissza nevelőegyesületéhez.

A nőknél Leimeter Dóra és Gurisatti Gréta alapembernek számít az olimpiai bronzérmes magyar válogatottban, előbbi a BVSC-től, utóbbi a Dunaújvárostól érkezik. Szintén a Ferencvárosban folytatja a BVSC gólerős játékosa, Farkas Tamara, illetve az OSC fiatal kapusa, Gresó Luca.

A klub képviseletében Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök kifejtette: bár a Ferencvárosnál mindig az aranyérem megszerzésére törekednek, a férfi csapat céljaként a bajnokságban és a Magyar Kupában a döntőbe jutást tűzték ki - remélve a címvédést -, valamint azt, hogy a Bajnokok Ligájában ismét nyolcas döntőbe kerüljenek. A női csapattal kapcsolatban elmondta: a korábban már kitűzött magas célok mostantól a megvalósítási fázisba léphetnek. Reális esélyük van döntőbe jutni itthon a bajnokságban és a kupában is, a nemzetközi mezőnyben pedig hozzák ki magukból a maximumot - hangsúlyozta.

Madaras Norbert szakosztályelnök kiemelte: mindkét csapattal szemben elvárás, hogy egyszerre legyenek eredményesek, valamint neveljenek fiatalokat nemcsak maguknak, hanem a magyar vízilabdának és általában a sportágnak.

A szezonban bajnok és kupagyőztes, a BL-ben bronzérmes férfiak edzője, Varga Zsolt elmondta: az új játékosok számára nem a beilleszkedés lesz nehéz, hanem az a munka, amelyet majd az irányításával fognak elvégezni, a következő szezonra vonatkozóan pedig az a céljuk, hogy ismét olyan csapatuk legyen, amelyre büszkék lehetnek a klubnál.

Gerendás György, a bajnokságban bronzérmes nők edzője kifejtette: nagyon jó keretük van, de miután heten távoztak, nem az újak beépítése lesz a legfőbb feladatuk, hanem az, hogy új csapatot építsenek. A női keretbe még egy légiós érkezését várják.

Az új igazolások közül Vadovics közölte: bár korábban már megkereste őt a Ferencváros, akkor még nem érezte késznek magát arra, hogy egy ilyen szintű klub játékosa legyen.

"Most viszont kihagyhatatlan helyzetnek tartottam, hogy meglépjem ezt a szintet, és elérjem a céljaimat, amit gyerekként kitűztem magam elé" - mondta. Nagy Ádám hozzátette: úgy érezte, hogy megrekedt egy szinten, ahonnan szeretett volna továbblépni, és ebben lehet segítségére a Ferencváros.

Gurisatti Gréta kifejtette: 14 év után távozik nevelőegyesületétől, és szülővárosát is nehezen hagyja el, az FTC-t viszont a legjobb választásnak tartja.

"Nemzetközi színtéren döntős részvétel, itthon a bajnoki aranyérem a célom, de motivált a Fradi-tábor is, amellyel azonosulni tudok. Bízom benne, hogy ők is annyira várják majd a közös idényt, mint én" - mondta.

Leimeter kiemelte: kilenc év után vált csapatot, és rendkívül megtisztelőnek tartotta a Ferencváros megkeresését, amelynél mindent elkövettek, hogy hozzájuk igazoljon.

"Válogatott csapattársaim mesélték már, hogy milyen munka zajlik itt. A keretet alkalmasnak tartom, hogy a nemzetközi kupák valamelyikében a négyes döntőbe jusson, itthon pedig a bajnokságban és a kupában döntőt játsszon" - mondta.

A férfiaktól Vámos Márton és Nyíri Balázs távozik, előbbi külföldön folytatja pályafutását, utóbbi kölcsönszerződéssel egy budapesti klubhoz igazol a több játéklehetőség érdekében. A női keretből hét játékos távozik, Maud Koopman és Vályi Vanda máshol folytatja, Regős Maja és Valentin Kamilla még nem döntött pályafutásáról, míg Kövesdi Vivien várandós. Tóth-Csabai Dóra edzőként marad a klubnál, míg Csehó-Kovácsné Kasó Orsolya másutt lesz edző.

