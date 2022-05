Kolozsvári kapustehetséggel erősít az NB I ezüstérmese

A prosport.ro értesülései szerint a román bajnok CFR Kolozsvár kölcsönadta kapusát, Hindrich Ottót az NB I-ben második helyen végzett, így az Európa Konferencia Liga selejtezőjében is induló Kisvárdának – szúrta ki a csakfoci.hu.

A Kisvárda sportigazgatója, Révész Attila a Nemzeti Sportnak megerősítette a hírt, mint mondta: „Egy évre érkezik kölcsönbe a kapus, de a megállapodás továbbértékesítési részesedést, illetve vételi lehetőséget is tartalmaz számunkra”.

Az oldal úgy tudja, Dan Petrescu vezetőedző már nem számít Hindrich Ottóra, ezért engedi el őt a magyar ezüstérmeshez. A 19 éves kapus a román élvonal alapszakaszát tavasszal szinte végigvédte (kétszer volt csak a kispadon), és a bajnoki aranyért zajló rájátszást is vele a kezdőcsapatban kezdte meg a később aranyérmet ünneplő együttes, az utolsó hat meccsből négyszer viszont csak a kispadon ült, kétszer pedig nem is nevezték.

A válogatottsága továbbra is téma

A Prosport arról is ír, hogy bár Hindrich a román U20-as válogatottban szerepelt, és meghívták az U21-esek közé is – ahonnan sérülés miatt került ki a keretből –, de felnőtt szinten mégis a magyar nemzeti csapatot választhatja. Ezt az állításukat nem indokolták meg.

A csakfoci.hu emlékeztet, korábban az jelent meg a kapus kapcsán, hogy a mieinket erősítené, és elvileg úgy fogalmazott: „Én száz százalékosan magyarként voltam felnevelve.” Hindrich Ottót később azonban cáfolta, hogy ezt nyilatkozta volna. „Minden kijelentésemet másképp értelmezték, másképp fordították le. Jelenleg a román U20-as válogatottal vagyok, és arra akarok koncentrálni, amit itt kell tennem. Igen, szeretnék bekerülni a román A-válogatottba is” – fogalmazott akkor a digisport.ro-nak.

Hindrich Ottót korábban a MOL Fehérvár és a Puskás Akadémia is hívta, a jelek szerint végül egy harmadik magyar klubnál, a Kisvárdánál köthet ki. A román sajtó nemrégiben – a kapus két nyilatkozata között – arról is írt, a magyarok azért szeretnék az NB I-be csábítani Hindrichet, hogy aztán a válogatottba is könnyebben “becserkészhessék”.

Nyitókép: Pixabay