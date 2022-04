Non plus ultra: az Újpest elleni győzelemmel lett bajnok a Ferencváros

Négy fordulóval a szezon zárása előtt a zöld-fehéreknek 62 pontjuk van, a második Kisvárdának és a harmadik Puskás Akadémiának pedig 49. Egy évvel ezelőtt szintén az Újpest elleni hazai győzelemmel biztosította be aranyérmet a Ferencváros.

Az FTC története során 33. alkalommal nyerte meg a magyar bajnokságot, és

sorozatban negyedszer végez az élen.

Legutóbb az Újpestnek volt hasonlóan hosszú sorozata a bajnokságban, a lila-fehérek a 70-es években egymást követően hétszer végeztek az élen.

OTP Bank Liga, 29. forduló

Ferencvárosi TC-Újpest FC 2-1 (2-1)

Groupama Aréna, 20 155 néző, v.: Karakó

gólszerzők: Nguen (19.), Vécsei (39.), illetve Zivzivadze (6. - 11-esből)

piros lap: Loncar (93.)

sárga lap: Boli (61.), Kovacevic (81.), Loncar (88., 93.), Nguen (97.), illetve Croizet (43.), Onovo (60.), Csongvai (88.)

Ferencváros: Dibusz - Somália (S. Mmaee, a szünetben), Blazic, Kovacevic, Pászka - Esiti - Zachariassen (Auzqui, 72.), Laidouni (Besic, 90.), Vécsei (Loncar, 63.), Nguen - Boli

Újpest: Banai - Kastrati, Kutrumpisz, Boumal (Katona, 84.), Antonov - Csongvai, Onovo - Croizet, Bjelos (Mitrovic, 73.), Beridze (Simon, 87.) - Zivzivadze

Korai újpesti gól adta meg a szurkolóknak köszönhetően amúgy is jó hangulatú, teltházas találkozó alapját. Vendégkontra végén Esiti szabálytalankodott Beridzével büntetőt érően, amelyet a 6. percben Zivzivadze váltott gólra. Utóbbi kilencedik újpesti bajnoki meccsén tizedszer volt eredményes. A folytatásra maradt a nagy küzdelem, amelyben meddő fölénybe került a házigazda a saját térfelére visszazáró Újpesttel szemben. A 18. percben aztán egyenlített a Ferencváros: Boli centerezését a túloldalon üresen helyezkedő Nguen lőtte a kapuba. Kijött a szorításból az Újpest, amely a szünet előtt már a kezdeményezést is átvette, de hiába akadtak lehetőségei, az újabb gólt a hazaiak szerezték. A 39. percben Pászka gurította visszafelé a labdát, amelyet Vécsei helyezett laposan a bal sarokba. A ferencvárosi Aissa Laidouni (elöl) és az újpesti Budu Zivzivadze a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Újpest FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2022. április 24-én. MTI/Illyés Tibor

A szünet után is élvezetes, nyílt maradt a játék, amelyben már Dibusznak, majd Banainak is akadt védenivalója, utóbbinak több is. A hajrához közeledve a kapuk egyre kevésbé forogtak veszélyben, és az iram is csökkent. Az Újpest próbált támadni, de sok hiba csúszott a játékába.

A 95. percben Dibusz rosszul mozdult ki a kapujából, és pechesen ért a labdához, ezt kihasználva Croizet lőtt a hazai kapuba. Karakó játékvezető viszont a videovisszajátszást követően kifelé ítélt szabadrúgást, mert az újpesti támadó kezét is érintette a labda. Csoportkép a sorozatban negyedszer bajnok Ferencváros labdarúgócsapatáról, miután 2-1-re legyőzte ősi riválisát, a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában a Groupama Arénában 2022. április 24-én. MTI/Illyés Tibor

A két patinás fővárosi együttes 236. bajnoki találkozóját vívta egymással, az FTC 112. győzelmét aratta, 62 döntetlen és 61 újpesti siker mellett. A Ferencváros az Újpest elleni legutóbbi 19 bajnoki összecsapásán veretlen immár, öt döntetlen mellett 14-szer nyert, sorozatban tizedszer. Bajnoki történelem A magyar labdarúgó-bajnokság eddigi győztesei

1901, 1902: BTC

1903: FTC

1904: MTK

1905: FTC

1906/07: FTC

1907/08: MTK

1908/09, 1909/10, 1910/11, 1911/12, 1912/13: FTC

1913/14: MTK

1914: FTC (nem hivatalos bajnokság)

1915: FTC (nem hivatalos bajnokság)

1915: MTK (nem hivatalos bajnokság)

1916/17, 1917/18, 1918/19, 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1922/23, 1923/24, 1924/25: MTK

1925/26, 1926/27, 1927/28: Ferencváros (FTC)

1928/29: Hungária (MTK)

1929/30, 1930/31: Újpest (ÚTE)

1931/32: Ferencváros (FTC)

1932/33: Újpest (ÚTE)

1933/34: Ferencváros (FTC)

1934/35: Újpest (ÚTE)

1935/36, 1936/37: Hungária (MTK)

1937/38: Ferencváros (FTC)

1938/39: Újpest

1939/40: Ferencváros

1940/41: Ferencváros

1941/42: WMFC Csepel

1942/43: WMFC Csepel

1943/44: Nagyvárad AC

1944: FTC (nem hivatalos bajnokság)

1945, 1945/46, 1946/47: Újpest

1947/48: Csepel

1948/49: Ferencváros

1949/50: Honvéd

1950: Honvéd

1951: Bástya (MTK)

1952: Honvéd

1953: Vörös Lobogó

1954: Honvéd

1955: Honvéd

1956: a forradalom miatt félbeszakadt

1957: Vasas

1957/58: MTK

1958/59: Csepel

1959/60: Újpesti Dózsa

1960/61, 1961/62: Vasas

1962/63: Ferencváros

1963: Győri ETO

1964: Ferencváros

1965, 1966: Vasas

1967, 1968: Ferencváros

1969, 1970, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75: Újpesti Dózsa

1975/76: Ferencváros

1976/77: Vasas

1977/78, 1978/79: Újpesti Dózsa

1979/80: Honvéd

1980/81: Ferencváros

1981/82, 1982/83: Rába ETO Győr

1983/84, 1984/85, 1985/86: Honvéd

1986/87: MTK-VM

1987/88, 1988/89: Honvéd

1989/90: Újpesti Dózsa

1990/91: Honvéd

1991/92: Ferencváros

1992/93: Kispest-Honvéd

1993/94: Vác FC Samsung

1994/95, 1995/96: Ferencváros

1996/97: MTK

1997/98: Újpesti TE

1998/99: MTK

1999/00: Dunaferr FC

2000/01: Ferencváros

2001/02: Zalaegerszegi TE

2002/03: MTK Hungária

2003/04: Ferencváros

2004/05, 2005/06, 2006/07: Debrecen

2007/08: MTK Budapest

2008/09, 2009/10: Debrecen

2010/11: Videoton FC

2011/12: Debrecen

2012/13: Győri ETO FC

2013/14: Debrecen

2014/15: Videoton FC

2015/16: Ferencváros

2016/17: Budapest Honvéd

2017/18: Videoton FC

2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22: Ferencváros



Összesen

33 alkalommal: Ferencváros

23 alkalommal: MTK

20 alkalommal: Újpest (UTE)

14 alkalommal: Bp. Honvéd (Kispest)

7 alkalommal: Debrecen

6 alkalommal: Vasas

4 alkalommal: Csepel, Győri ETO FC (Rába ETO Győr)

3 alkalommal: Videoton FC

2 alkalommal: BTC

1 alkalommal: Dunaferr FC, Nagyvárad AC, Vác FC Samsung, Zalaegerszegi TE

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor