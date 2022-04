F1-szakíró: erre még nem volt példa a Ferrarinál, de ki tudja

Vámosi Péter szerint az olasz rajongóknak mindenképpen örömhír, hogy a Ferrari újabb két évvel meghosszabbította Carlos Sainz szerződését, míg Mick Scmuacher számára már kevésbé. A Racingline.hu főszerkesztője szerint a német pilóta titkon talán ácsingózott erre a versenyülésre, az eredményei azonban még nem igazán teszik lehetővé, hogy komolyan szóba kerüljön a neve Scuderiánál.

A szakértő megjegyezte, jelek szerint most azt a korszakot éljük – gondolva Carlos Sainzon túl mondjuk Max Verstappenre, vagy Charles Leclerc-re –, amikor a bevált pilótákkal hosszabb távú szerződéseket is aláírnak az istállók. De a tavalyi eredmények alapján, amikor csapattársánál is jobb volt a spanyol autóversenyző, teljesen megérdemelt, jó döntés született a Ferrari részéről – tette hozzá.

A Ferrari várható szezonját illetően – Vámosi Péter szerint – sok múlhat azon, amit egyébként nagyon sokan nem szeretnének látni a Forma–1-ben, hogy vajon beállítják-e majd Charles Leclerc mögé Carlos Sainzt.

Azon egyszerű oknál fogva, hogy minden pont számít.

Hiszen bár jelenleg tetemes a monacói pilóta előnye, nem sem biztos, hogy ez kitart az év végéig, pláne ilyen sok verseny mellett. Ebből kifolyólag aztán elképzelhető, hogy unalomba fog fulladni a szezon, amennyiben tartja toronymagas előnyét „az olaszok nemzeti büszkesége” – ismételte meg a Racingline.hu főszerkesztője.

Vámosi Péter hozzátette: ez kétélű fegyver, és ugyan a Ferrarinál erre még nem látott példát, de fentiekből kiindulva elképzelhető, hogy ha Carlos Sainznak jobban jön ki a lépés, jövőre ő lehet az első számú pilóta. „De erről Rubens Barrichello, illetve Eddie Irvine biztos sokat tudna mesélni, de talán még Felipe Massa is” – jegyezte meg kissé élcesen.

A szakíró egyetértett azzal, hogy a nyers tempót tekintve tavaly Charles Leclerc volt a jobb kettejük közül, csak aztán a futamokon végül mégis Carlos Sainz szerzett több pontot. Igaz, szerinte előbbi peches is volt: „Monaco egy kifejezetten mumus pálya a monacói születésű versenyzőnek, így aztán már vannak olyan poénok, miszerint ha majd Monacóban is végre sok pontot szerez Charles Leclerc, akkor kezdheti el magát esetleg világbajnoknak gondolni.”

A Red Bullról Vámosi Péter azt mondta: ha egész évben az lesz, hogy ugyan minden második versenyt megnyernek, de egyébként meg szétesik az autó, az semmi esetre sem lesz előremutató a Ferrarival folytatott párharcban. Mindazonáltal úgy véli, hogy az energiaitalosokat jobban fűti a vágy, hogy a Ferrarinak visszavágjanak Imolában, annál is inkább, mert hazai közönség előtt megverni az ellent, az mentálisan adhat löketet számukra.

Végül azt is megjegyezte, hogy az Emilia Romagna Nagydíjba még az időjárás alakulása is beszólhat. Szerinte, ha netán leszakadna az ég, az biztosan meglepő versenyvégeredményt produkálna.

Nyitókép: Mark Peterson ATPImages/Getty Images