Görbicz Anitát választották a Győri Audi ETO KC új elnökévé

Görbicz Anitát választotta elnökké a Győri ETO KC női kézilabdaklub közgyűlése - jelentette be kedden az együttes. Az új elnök megbízatása három évre szól.

Az ETO KC előző elnöke, Bartha Csaba március végén közös megegyezéssel, azonnali hatállyal távozott az ötszörös BL-győztes klub éléről.

A közgyűlésen az egyesület tagjai új elnökséget is megválasztottak. Minderre azért volt szükség, mert több elnökségi tag is jelezte, hogy a jövőben nem tudja ellátni az elnökségbeli feladataikat. Most egyesületet immár egy héttagú, részben új elnökség vezeti.

A 38 éves Görbicz egész pályafutása során - 1997 és 2021 között - kizárólag győri színekben kézilabdázott, irányítóként és balszélsőként. Az ETO-val ötszörös Bajnokok Ligája-győztes, háromszoros BL-ezüstérmes, BL-bronzérmes, háromszoros EHF Kupa-ezüstérmes, KEK-ezüstérmes, 13-szoros bajnok és 14-szeres Magyar Kupa-győztes volt. A világ legjobb női játékosának egyszer, az év legjobb magyar kézilabdázójának hatszor választották meg.

A válogatottban 233 mérkőzésen 1111 gólt lőtt, olimpiai negyedik és ötödik helyezés, világbajnoki ezüst- és bronzérem, valamint két Európa-bajnoki bronzérem szerepel a legjobb eredményei között.

Nyitókép: Győri Audi ETO KC