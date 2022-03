Elhagyhatja a ukránok világbajnok ökölvívója a háború sújtotta országot

Az angol Sun szerint az ukrán sportminiszter külön engedélyt adott a sportolónak a távozásra, hogy felkészülhessen az Anthony Joshua elleni visszavágóra. Az ukrán sportoló előző szeptemberben már megmérkőzött a brit szupersztárral, és akkor meglepetésre viszonylag simán nyerni tudott – írja az Origo.

Az egyelőre nem derült ki, hogy Usyk valóban elhagyja-e az országot. Honfitársa, a szintén nemzeti hősnek számító Vaszil Lomacsenko például a maradás mellett döntött, le is mondta a George Kambosos elleni júniusi címmeccsét.

Több forrás is úgy nyilatkozott az angoloknak, hogy Usyk kiáll a Joshua elleni visszavágóra. A két súlycsoportban is világbajnok sportoló júniusban állhat kötelek közé. A promóter, Eddie Hearn is arról beszélt, hogy szerinte összejön majd a találkozó, bár Lomacsenko döntése befolyásolhatja Usyk döntését is. LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 25: Oleksandr Usyk ducks as Anthony Joshua punches during the Heavyweight Title Fight between Anthony Joshua and Oleksandr Usyk at Tottenham Hotspur Stadium on September 25, 2021 in London, England. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Nyitókép: Julian Finney/Getty Images