Decsi András elárulta Szilágyi Áronék titkát

„Aranyéremmel befejezni egy egyéni versenyt mindig nagyszerű, felemelő érzés. Szilágyi Áron magabiztosan, kiegyensúlyozottan, felszabadultan vívott a Tokió utáni első nemzetközi versenyén. Bízom benne, kitart nála ez a jó érzés, ami érzékelhető volt, látszott az egész napos teljesítményén” – elemezte a háromszoros olimpiai bajnok szereplését Decsi András, majd azzal folytatta, hogy az olimpiai bronzérmes csapat tagjai sem vallottak szégyent az egyéni versenyben.

A férfi kardozók vezetője hangsúlyozta, hogy a csapatversenyt mindig kiemelten kezelték és kezelik, már csak az olimpiai kvalifikáció miatt is. A tokiói játékok előtt viszonylag hamar megszerezte az ötkarikás indulási jogot a válogatott, így nyugodtan készülhetett a legrangosabb viadalra, és – mint azt hangsúlyozta – most is ez a céljuk. Budapest, 2022. március 19. A későbbi győztes Szilágyi Áron a Gerevich-Kovács-Kárpáti férfi kard világkupa döntőjében a budapesti BOK Csarnokban 2022. március 19-én. MTI/Szigetváry Zsolt

„Hazai közönség előtt nekem és a fiúknak is különösen fontos a jó szereplés, így vágtunk neki a csapatversenynek. Lezártuk az egyéni küzdelmeket, és akiben maradt hiányérzet, az bizonyíthatott” – tért rá a budapesti világkupa csapatviadalára Decsi András, akinek kényszerű cserét kellett végrehajtania, miután Gémesi Csanád az egyéni viadalon bokasérülést szenvedett. Mint fogalmazott, Iliász Nikolász maximálisan helyt állt ebben a helyzetben, megtette, amit kért tőle.

„De minden fiút csak dicsérhetek, igazi csapatként, egymásért küzdve jól vívtak.

Voltak kiélezett helyzetek, például az Irán elleni mérkőzésen is, de minden nehézséget leküzdöttek. Ez a hozzáállás, a küzdeni tudás a mi titkunk, erőnk, a teljesítményünk motorja, ez viszi előre a csapatot, és ez eredményezett most aranyérmet a csapatnak” – hangsúlyozta a szakvezető. Kiemelte, hogy a júniusi Európa-bajnokság előtt még három verseny szerepel a férfi kardozók programjában. Április végén a szöuli Grand Prix, amiről még nem lehet biztosan tudni, hogy megrendezik-e.

A májusi madridi egyéni és csapat világkupa biztosnak tűnik, és mivel Moszkvában ezúttal nem lesz verseny, Padova vállalta, hogy az elmaradt világkupájuk helyett májusban Grand Prix-t rendez.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt