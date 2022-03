Moszkvában ragadt a magyar válogatott futballista

Az orosz labdarúgó-élvonalban szereplő Nyizsnyij Novgorod kedden a magyar védőjével, Kecskés Ákossal a pályán szerepelt a Dinamo Moszkva otthonában az Orosz Kupában, szombaton pedig a CSZKA Moszkva vendége lesz a Premjer-ligában.

"A különböző fórumokon láttam, hogy háborúellenes tüntetések zajlanak Moszkvában, de személyesen nem tapasztaltam ezeket, ami nem meglepő, hiszen mi el vagyunk szeparálva a szállodában, nem nagyon lehet kijárni" – mondta a Magyar Nemzetnek.

A 26 éves labdarúgó tavaly nyáron szerződött a svájci Luganótól a Nyizsnyij Novgorod csapatához, de máris jól beszél oroszul, mivel a gyerekkorában Újvidéken megtanult szerbül, ami nagy segítségére volt.

"Sokat beszélünk az öltözőben a háborúról, ez most központi téma, de egyelőre a csapat mindennapjaira nem volt hatással,

ugyanúgy zajlanak az edzések, ugyanúgy készülünk a meccsekre" – mondta Kecskés, de arról nem akart beszélni, hogy az orosz csapattársai hogyan vélekednek a harcokról.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kizárta az ország klubjait és a válogatottját a most zajló a nemzetközi sorozatokból, valamint elvették Szentpétervártól a Bajnokok Ligája idei döntőjének a rendezési jogát is, de mint elmondta, vannak más fejlemények is, a Lokomotiv Moszkva és a Krasznodar német edzői lemondtak a háború miatt, a Krasznodar és a Rosztov legutóbbi bajnokiját pedig elhalasztották a bevezetett légi korlátozások miatt.

"Ez a nagy távolságok miatt további gondokat okozhat, a liga most tárgyalja, hogyan folytatható zökkenőmentesen a bajnokság" – tette hozzá.

A légi forgalom korlátozása Kecskés hazatérését is akadályozhatja a válogatottba, feltéve, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány a legutóbbi alkalmakhoz hasonlóan a március végi, Szerbia és Észak-Írország elleni felkészülési találkozókra is behívná őt a keretbe. A négyszeres válogatott védő legutóbb az Anglia ellen a Wembleyben elért 1-1-en játszott a nemzeti csapatban októberben.

