A sportorvos elárulta, hogy indulhatott Pekingben Liu Shaoang napokkal a Covid-fertőzése után

Továbbra is érvényben vannak a Covid utáni kötelező orvosi protokollok, mind az élsportolóknál, mind az amatőröknél – mondta kérdésünkre a Sportkórházban működő, válogatott kereteket ellátó szolgálat vezető főorvosa.

Toman József hozzátette, hogy ha csak egy ember halálát is meggátolják ezzel, már elérték a céljukat.

"Követjük a szakirodalmat és azt is, hogy a hazai sportéletben a sportolók szűrővizsgálatainak mik a tapasztalatai, és amint kell, módosítunk, szigorítunk. Most úgy látjuk, hogy összességében szigorúak a protokollok, de nagyon jó hasznára vannak a magyar sportéletnek, ki tudjuk szűrni azokat a sportolókat, akik talán észre sem vették, hogy lehetnek később egyéb panaszaik, fatális lehetséges következményekkel" – részletezte.

Az anamnézist követően leggyakrabban először egy laborvizsgálatot ajánlanak, aminél egy szíveredetű fehérjét vizsgálnak, szívérintettség esetén megemelkedik a vérben található koncentrációja, emellett egy nyugalmi állapotú EKG-re biztosan sor kerül, akár a háziorvosnál is. Élsportolóknál terhelés alatt is elvégzik az EKG-t, ha ezek mutatnak valamit, akkor szív-MRI is szóba jöhet.

"Senkinek nem javasoljuk azt, hogy azonnal maximális erőbedobással kezdjen munkába betegség után és próbálja pótolni a lemaradásait;

a pulzuskontrollos edzések lehetőséget teremtenek arra, hogy a meghatározott pulzusérték alatt maradjunk, úgy építsük fel magunkat" – figyelmeztetett Toman József.

A Covid nem kérdezi azt, hogy milyen szinten sportol valaki. Egyféle szívünk van, a sportolóké persze edzettebb lehet, de a protokollok érvényesek mindenkire – figyelmeztetett a szakember. A vészhelyzetben a kapacitások azonban végesek, ezért most biztos, hogy nehéz kardiológust találni. A rendszer küzd azzal, hogy most sokkal többen jelentkeznek vizsgálatra.

"Urai vagyunk a helyzetnek, mindenkinek fogunk találni megoldást – húzta alá Toman József. – A szigorú protokoll nem agyonnyom valakit, hanem a biztonságáról, az életéről gondoskodik. Azért, mert szigorú valami, nem azt jelenti, hogy ne lenne közösen hasznunkra, és senki nem szeretne olyan szomorú hírekkel találkozni, hogy egy sportoló a Covid után a pályán esett össze."

A gyermeksportolókra külön sportorvosi protokoll van, speciális szabályokkal. Különbséget tesznek még a 12 év alatti, 12–16 éves, illetve 16-18 éves sportolók között. Ezekben a korcsoportokban két-három hét pihenő javasolt.

"Ha sikerül megóvnunk akár csak egyetlen sportolót vagy sportoló gyermeket, hogy fatális következmény történjen, akkor az minden áldozatot megér" – mondta Toman József.

A friss olimpiai bajnok Liu Shaoang a koronavírus-fertőzés után néhány nappal már indulhatott a pekingi téli olimpián, sőt a dobogó tetejére is felállhatott. Nála is el kellett végezni a Covid-protokollt, csak a megszokottnál sokkal gyorsabban.

"A lehető legnagyobb biztonságot szerettük volna, de mégsem lehetett azt kimondani, hogy vegyük el tőle a versenyzés esélyét, ezért annyi vizsgálattal rakták körbe a kollégák, amennyivel csak lehetett, hogy a lehetőségekhez képest a legnagyobb biztonságban legyen. Érezzük a helyzetnek azt a nehézségét, hogy nagyon sok sportoló jelentkezik, hogy pont ugyanazokkal az elvekkel szeretne visszatérni a sportba, mint Ádó, aki szinte alig hagyott ki edzést. Sajnos ez nem mindenki esetében működhet. Ő az olimpiai érem reményében teljesen speciális ellátást, vizsgálatokat és szakembergárdát kapott – mondta Toman József.

