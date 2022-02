Így élte meg a bűnbak, hogy lehetőséget teremtett Max Verstappennek a vb-győzelemre

A Williams versenyzője, Nicholas Latifi jelezte, túllépett azon, hogy a tavalyi szezonzárót követően durva támadások, sőt halálos fenyegetések céltáblája lett, miután az ő balesete hozott fordulatot a bajnoki fináléban – írja az m4sport.hu a versenyző Sky Sportsnak adott nyilatkozata alapján.

Az utolsó futam utolsó körében dőlt el a tavalyi világbajnoki küzdelem egy nem várt fordulattal: Nicholas Latifi 5 körrel a leintés előtt a falban kötött ki, ami miatt az FIA pályára küldte a biztonsági autót, ez pedig lehetőséget teremtett a végig Lewis Hamilton mögött haladó, az utolsó körre viszont gumielőnybe kerülő Max Verstappen számára. A biztonsági autós fázisról azóta vitáznak, az FIA pedig vizsgálatot is indított annak érdekében, hogy kivizsgálja, helyesen járt-e el a versenyigazgatóság.

Noha kicsúszásáért már a verseny után elnézést kért, december végén egy közösségi médiában megjelent üzenetben számolt be arról, hogy még halálos fenyegetéseket is kapott.

Most, hogy „téli szünetét töltötte”, és több hétig távol volt az F1 világától, a kanadai kijelentette, a szezonzáró eseményeit lezártnak tekinti, és csak a jövőre koncentrál. „Már úgy érzem, hogy ez teljes mértékben mögöttem van” – nyilatkozta a Sky Sportsnak.

„Az eseményeket követő néhány nap trükkös volt, de ez is hozzátartozik a sporthoz. Ahogyan a posztomban is említettem, erre számítottam, de már túl vagyok rajta, és biztosra veszem, hogy amint beindul a szezon, és valami fontosabbat ad a szurkolóknak, amiről beszélhetnek, és amire koncentrálhatnak, ők is el fogják felejteni. Számomra ez már a múlt” – magyarázta.

Nyitókép: MTI/EPA/AP/Haszan Ammar