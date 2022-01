Kizárt dolog, hogy a téli olimpián doppingszeres hússal érintkezzenek a sportolók

A clenbuterol az anabolikus szteroidok közé tartozik, viszonylag olcsó doppingszer, négyéves eltiltás jár érte, és bár Kínában a hústermékek tartalmazhatják ezt az anyagot, teljesen kizárt, hogy a téli olimpián induló sportolók szennyezett élelmiszereket kapjanak az olimpiai faluban – erről Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport vezetője részletesebben is beszélt az InfoRádióban.

"WADA-tiltólistás szerről van szó, hatása egyértelműen a felépítő folyamatok, az izomtömeg-növelés, a zsírszövetcsökkentés és a masszív izomerő fokozása miatt népszerű, és szeretik a sportolók, viszonylag olcsó is. Négyéves eltiltást lehet érte kapni, ezért az élelmiszer-szennyeződés kapcsán abszolút foglalkozni kell vele" – ecsetelte.

Kínában a hatóságok is elismerik, hogy az állattenyésztésben élnek ezzel a szerrel ugyanazért, amiért az emberek is szeretik használni; zsírmentes, masszív, nagy mennyiségű izomtömeg, hús nő általa. Az EU-ban a használata tilos, nem is lehet emberi fogyasztásra alkalmassá tenni azt az élőlényt, amely korábban találkozott clenbuterollal.

Kína tárgyalásban áll a doppingellenes szervezetekkel, és a 2008-as nyári olimpia tapasztalatait is felhasználva biztosítékot ad arra, hogy a sportolókat nem sodorja veszélybe.

"A játékokon élelmiszer-szennyeződés miatt egyáltalán nem volt pozitív eset, most is nagyon vigyáznak a szervezők

arra, hogy kizárólag ellenőrzött helyről származó húskészítményt adjanak a sportolóknak, az olimpiai faluban ezt ellenőrzik is" – mondta Tiszeker Ágnes.

A februári téli olimpián ráadásul még az sem fordulhat elő, hogy a sportolók turistaként kimennek a faluból és egy kisvendéglőben esznek, ahol veszélybe sodorhatják magukat, mert a járványügyi korlátozások miatt nagyon szigorú szabályok vonatkoznak rájuk még a közlekedésben is, egyedül nem is mozoghatnak.

Tiszeker Ágnes hangsúlyozta,

minden magyar kiutazó sportoló előzetesen minden vizsgálaton átesett már,

ezeket a szűréseket a Magyar Antidopping Csoport szoros együttműködésben végezte a WADA-val.

A sportolók zárt rendszerű étkeztetését megerősítette az InfoRádiónak a téli olimpia szakértője, Vajda László is, aki a szervezőbizottságnak is tagja.

"2008-ban is dolgoztam már itt, és más sportversenyek alkalmával ugyanígy érkeztek a hírek a hormonkezelt húsokról. Ez nem csak kínai kérdés; bárhová megy az olimpia, az olimpikonok étkeztetése mindig zárt rendszerben működik, az asztalra kerülő élelmiszerek tiszták, ezt a WADA is ellenőrzi naponta háromszor vagy négyszer. Merem mondani, hogy ilyen aggodalmai ne legyenek senkinek" – hangsúlyozta Vajda Lászó, és hozzátette, a buborék rendszerű lebonyolítás is csak garantálni tudja azt, hogy

az élelmiszerdopping veszélye nem áll fent.

Vajda László január 6-án "lépett be a rendszerbe" az olimpia előtt, azóta, egészen az olimpia végéig egy zárt rendszerben mozoghat az olimpia helyszínei és a szállása között.

"Úgy kell elképzelni, mint egy polipot, a karok mentén lehet közlekedni, de nem lehet kikerülni soha. Ha tetszik, ki van harapva egy darab a helyszínből, ami a külvilág, maga a helyszín pedig buborék. Még az újságírók és a bírók sem mehetnek ki" – mondta a szervezőbizottság magyar tagja.

