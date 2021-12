Meghalt Kállai Gábor sakknagymester

Kállai Gábor 14 éves korától kezdve minden percét a sakkozás töltötte ki, 1982-ben nemzetközi mesteri, 1995-ben pedig nagymesteri címet szerzett – áll az Alapítvány Facebook-bejegyzésében.

Ribli Zoltán és Polgár Zsuzsa szekundánsaként is tevékenykedett, valamint tucatnyi sakk-könyv szerzője és több újság sakkrovatának vezetője volt. Élete legjelentősebb sikerét szövetségi kapitányként érte el, amikor 2002-ben a bledi sakkolimpián a dobogó második fokára vezette a magyar férfi válogatottat.

A Kasparov Chess Foundation keretein belül is számos kiváló tanítványa volt a tengerentúlon. Számtalan vezetői és társadalmi pozíciót töltött be a hazai sakkéletben és szeretett klubjában, az MTK-ban, ahol az utolsó éveiben edzősködött is, emellett tíz éve a Magyar Sakkozásért Alapítvány egyik motorja volt.

Rendszeresen nyilatkozott az InfoRádióban is, különösen amikor a magyar sakkozók a világ élvonalában szerepeltek.Nyolc éve az Aréna című műsorunk vendége volt, a beszéldetést IDE kattintva tudja meghallgatni.