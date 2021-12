Ilyen volt a 2021-es futballesztendő – Rossitól Messiig

A magyar labdarúgó-válogatott már biztos Európa-bajnoki résztvevőként várhatta a 2021-es évet. A nemzeti együttes a világbajnoki selejtezőkkel kezdte a futballtavaszt. A válogatott márciusban a lengyelek elleni budapesti meccsel indította a sorozatot. A Puskás Arénában rendezett selejtezőn Sallai Roland góljával már a 6. percben vezettünk, a második félidő elején pedig már két gól volt a magyarok előnye, de szinte egy perc alatt egyenlítettek a lengyelek, a magyar együttes azonban nem tört meg, Wili Orbán góljával ismét előnybe került. A 82. percben aztán Robert Lewandowski kihasználta első komoly helyzetét, ezzel beállítva a 3-3-as végeredményt.

A hét mérkőzés óta veretlen magyarok a folytatásban San Marino, majd Andorra vendégei voltak. A magyar csapat San Marinóban 11-esből Szalai Ádám góljával szerzett vezetést, a második félidőben Sallai Roland is betalált, a 3-0-ás végeredmény a 88. percben Nikolics Nemanja állította be büntetőből. Pár nappal később is hozta a kötelezően elvárható eredményt a magyar válogatott, amely harmadik világbajnoki selejtezőjén 4-1-re verte Andorrát.

A csapat a tavaszi selejtezők után május végén elkezdte a felkészülést a nyári Európa-bajnokságra. Marco Rossi Ausztriába utazott edzőtáborozni a nemzeti együttessel. Ezután hirdette ki a keretet, amelynek tagjai részt vehettek a részben budapesti rendezésű kontinensviadalon.

A magyar válogatott bravúrosan szerepelt az Eb-n, ez még a portugálok elleni 3-0-s vereségre is érvényes. A tudásbeli különbség alapján természetes lenne legalább ekkora különbség a két csapat között, magyar védelem azonban a 84. percig kitartott, azután kapott csak három gólt.

A másik két mérkőzésen még jobban kitett magáért a gárda. Az előző két világbajnokság aranyérmesével szemben egyaránt pontot szereztek a magyarok. A franciák ellen Fiola Attila góljával vezetett is a magyar csapat, Antoine Griezmann a második játékrészben egyenlített, így ért véget a mérkőzés végül 1-1-es döntetlennel.

A záró fordulóban még volt esélyük a magyaroknak a továbbjutásra is. Joachim Löw német válogatottja ellen kétszer is sikerült előnybe kerülni, a vége azonban 2-2-es döntetlen lett, így a magyar csapat végül nem jutott tovább, negyedik lett csoportjában.

Az Európa-bajnokság fináléjában a londoni Wembley-ben Anglia Olaszországgal csapott össze. A házigazda az Eb-finálék leggyorsabban szerzett góljával került előnybe a 2. percben, az olaszok viszont a második félidő közepén egy szöglet után egyenlítettek. A rendes játékidőben nem változott az eredmény, ahogyan a kétszer 15 perces hosszabbításban sem, így jöhettek a tizenegyesek. Az idegek harcát végül Olaszország bírta jobban, és megnyerte a kontinensviadalt.

A magyar labdarúgó-válogatott szeptemberben Anglia ellen folytatta a világbajnoki-selejtező sorozatot Budapesten. Egy gyengébb első félidő után sima győzelemmel zárt Gareth Southgate csapata a Puskás Arénában: az angolok Sterling, Kane, Maguire és Rice góljával 4-0-ra győzték le Marco Rossi csapatát.

A következő szeptemberi fordulóban az együttes Albánia vendége volt, a válogatott Szalai Ádám nélkül lépett pályára, és nem tudott ellenfele fölé kerekedni: a házigazdák egy hajrában szerzett góllal 1-0-ra győztek. Az albánok először nyertek a magyar csapat ellen.

A magyarok pár nappal később, a javítás reményében Andorrát fogadták Budapesten. Az őszt gyengén kezdő válogatott a remek kezdés ellenére is nehezen, csak 2–1-re tudta megverni Andorrát a Puskás Arénában.

A magyar csapat október közepén visszavághatott volna az albánoknak. A két együttes ezúttal Budapesten csapott össze, a magyar válogatottnak azonban nem sikerült revansot vennie a balkáni riválison, miután az idegenbeli mérkőzésen is betaláló Broja ismét eredményes volt, a magyarok nem vették be az albán kaput, így a magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra kikapott Albániától a Puskás Arénában, zárt kapuk mögött. Ezután már nem sok esély maradt a vb-szereplés kiharcolására.

Az albánok elleni második vereség után a magyarok Londonba utaztak, ahol meglepő bravúrt értek el az angolok ellen. Az első félidő 24. percében Sallai Roland értékesített egy büntetőt, amivel vezetett is Magyarország. A bekapott gól után az angol válogatott iramot váltott, aminek gól lett az eredménye: Phil Foden beadása után a labdát John Stones továbbította a hálóba. A magyar játékosok bátran védekeztek a hajrában, és a kitartásnak egy bravúros 1-1-es döntetlen lett az eredménye.

A magyar futballválogatott novemberben zárta a vb-kvalifikációs sorozatot. Először San Marinót fogadta, és magabiztosan, 4-0-ra győzött. A magyarok már a szünetben két góllal vezettek, miután Szoboszlai Dominik és Gazdag Dániel is eredményes volt. Előbbi a folytatásban is betalált, majd a 4-0-ás végeredményt Vécsei Bálint állította be. A siker ellenére eldőlt, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány együttese nem lesz ott a 2022-es, katari vb-n, mivel a lengyelek győztek Andorrában, így előnyük behozhatatlanná vált a pótselejtezőt érő második helyen.

A vb-selejtezősorozat utolsó, 10. fordulójában Magyarország idegenben 2–1-re legyőzte Lengyelországot. Mivel Albánia is nyert, a magyar válogatott a negyedik helyen végzett.

Az ősz végén eldőlt, hogy a magyar labdarúgó-válogatott az Európa-bajnok olasz csapattal is azonos csoportba került a Nemzetek Ligája 2022-23-as idényének decemberi sorsolásán. A meccs Marco Rossi szövetségi kapitány miatt kifejezetten pikánsnak ígérkezik, mert így a szakvezető kétszer is saját hazája ellen irányítja majd a magyar nemzeti együttest. A másik két ellenfél közül az Eb-ezüstérmes angolokkal idén a világbajnoki selejtezőkön, míg a németekkel a nyári Európa-bajnokságon játszottak már a magyarok.

A magyar klubfutballt ismét a Ferencváros sikerei dominálták. Az előző évhez hasonlóan a zöld-fehérek nem találtak komoly kihívóra az NB I-ben. Az FTC a legnagyobb hazai rivális, az Újpest legyőzésével biztosította be újabb bajnoki aranyérmét, amely 32. a sorban. Ezzel 2019 után másodszorra is sikerült a címvédés, azaz Szergej Rebrov vezetőedző a 2018/2019-es és a 2019/2020-as szezont követően zsinórban harmadszorra vezette sikerre a Fradit.

Az ukrán szakvezető azonban a bajnoki siker ellenére távozott az Üllői útról, helyét az osztrák Peter Stöger vette át. A szakember vezetésével a Fradi bejutott az Európa Liga csoportkörébe, ahol a Leverkusen, a Celtic és a Betis volt az ellenfél, a korábbi sikereket azonban nem sikerült megismételni, a Fradi csak a záró fordulóban, a németek ellen tudott győzni. A magyar bajnokság hajrájában több váratlan vereség is érte a Ferencvárost, ezért a klubvezetők menesztették Peter Stöger edzőt, és az orosz Sztanyiszlav Csercseszov lett az új tréner. Az 58 éves edző legutóbb hazája válogatottjának szövetségi kapitánya volt.

A klubfutball csúcsára idén a Chelsea ért fel. A Lőw Zsolt személyében magyar másodedzőt foglalkoztató londoni együttes története során másodszor hódította el a legrangosabb európai klubtrófeát, miután Kai Havertz góljával 1-0-ra legyőzte az angol házi döntőben a Manchester City csapatát.

Nyáron Argentína labdarúgó-válogatottja Angel Di Maria góljával 1-0-ra legyőzte a brazilokat a Copa América 2021-es döntőjében a riói Maracana stadionban. Lionel Messi pályafutásának első komoly trófeáját nyerte meg hazája válogatottjával.

Az év legrangosabb labdarúgó kitüntetését, az Aranylabdát idén ismét Lionel Messi kapta. Az argentin klasszis ezzel a hetedik elismerését ért el pályafutása során.

Nyitókép: Alex Pantling/Getty Images