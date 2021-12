Gyermeket vár a magyar olimpikon

Gyermeket vár, emiatt kihagyja a most indult szezont a jelenlegi elsőszámú hazai női tőrvívó, Kreiss Fanni.

A szövetség oldalának híre szerint a tokiói olimpián is részt vett női tőrválogatott legjobbja - aki egyéniben 15., csapatban hetedik lett a japán fővárosban - és a korábbi válogatott tőröző, Hári Máté a hétvégén kötött házasságot. A 32 éves Kressi Fanni babát vár, negyedik hónapos terhes, ezért a következő hónapokban a vívás a háttérbe kerül a számára, de később visszatérést tervez.

"A koronavírus miatt csak a közvetlen rokonok, ismerősök voltak ott a polgári szertartáson, és a lagzi is elmaradt. Reméljük, egyszer majd bepótoljuk" - mondta a hunfencing.hu oldalnak. "Természetesen most a születendő kisbabánk a legfontosabb, de ha minden jól megy, akkor szeretnék visszatérni a pástra, a párizsi olimpia a terveim között szerepel. Igaz, az ezzel kapcsolatos értékrend most átalakuló félben van..." - tette hozzá.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás