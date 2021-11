Akármi is történt eddig és hiába vezet a 19 ponttal Max Verstappen, a hátralevő négy futam erőviszonyait rendkívül nehéz megjósolni. Mind a két irányba billenhet a mérleg nyelve – vélekedik Wéber Gábor. A Forma–1-es futamok haza kommentátora szerint régen volt ilyen szezon, amikor apróságok dönthetnek: négy-öt fokos hőmérséklet-változás, napsütés, felhők vagy éppen eső lehet akár a mérleg nyelve.

"Ez a 19 pont soknak tűnik, sőt, ha mindig az első két helyen érnek be, akkor innentől kezdve Hamiltonnak legalább hármat kellene nyernie a négy futamból, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy egy technikai meghibásodás vagy egy baleset azonnal a feje tetejére állíthat mindent" – mondta a szakértő, és úgy látja, a 19 pont behozható. Szerinte Hamiltonnak nincs más lehetősége, mint négy győzelemre "rámenni" és tökéletesen szerepelni az év hajrájában, de Verstappennek sem szabad azon gondolkodni, hogy mennyi van hátra.

"Úgy kell csinálni, mintha ez egy négyfutamos vb lenne, és nulláról indulnának neki. Egyáltalán nem ért véget még az év,

nagyon furcsa ezt kimondani november közepe tájékán, de szerencsénkre ez a helyzet, és akár decemberre is áthúzódhat a döntés" – mondta Wéber Gábor.

A pontversenyben vezető Max Verstappenről úgy vélekedett, hogy teljesen önazonos képet mutat magáról és nincs benne semmi megjátszás. Teljesen önmagát szokta adni a csapatrádióban, olykor a nyilatkozatokban is, amiért néha megkapja a magáét.

"A legtöbbször azt várjuk a versenyzőktől, hogy ne feltétlen a diplomatikus választ adják, hanem azt, amit valóban éreznek vagy gondolnak. Verstappen versenyzésén is látszik, hogy elég nehezen megingatható típus, rajta azokkal a pszichológiai játszmákkal, amelyekbe Hamilton szeret belemenni, nem nagyon lehet fogást találni, és nem is nagyon lehet vele befolyásolni a teljesítményét. Megy előre konokul, és nagyon jó versenyzői ismérv, hogy valaki teljesen ki tudja zárni az ellenfele próbálkozásait vagy a pszichés hadviselést. Ha valakinek kötélből vannak az idegei, az egy születési adottság, erre nem lehet trenírozni" – mondta.

Ezzel szemben Lewis Hamiltonra inkább a pesszimizmus, a borúlátó hozzáállás a jellemző, de szerinte ez részben manír, amely valószínűleg segít neki a versenyzésben.

"Ez nem feltétlen színház, hogy ezzel altatják az ellenfelet, biztos ez is mögötte van és ez már sikeresen működött a korábbi években is. Szereti a többiekre helyezni a nyomást, de szerintem ez egyfajta kényszer is, az működteti őt mint versenyzőt, ha azt érzi, hogy kutyaszorítóban van, és abból könnyebben építkezik, így könnyebben tud olyan új célokat kitűzni, ami miatt úgy teljesít, ahogy látjuk. Biztos vagyok, ez nem véletlen, hogy ilyenkor picit borúlátóbban állítja be a helyzetet, mint valójában" – mondta Wéber Gábor.

A kommentátor egyelőre megjósolni sem tudja, hogy mit hoz az utolsó négy versenyhétvége, különösen azért, mert csak a mostani, brazil helyszín lesz teljesen ismerős a mezőnynek,

a következő három pályából kettő vadonatúj lesz a Forma–1-ben, Abu-Dzabit meg átépítették.

Az interlagosi pálya nagyon feküdt a Mercedesnek a hibrid érában, viszont az utóbbi években nagyon feljött rá a Red Bull is. A legutolsó futamot Verstappen nyerte, de a pályarekord még mindig a Mercedesé és Hamiltoné.

"Valamiért azt érzem, hogy ez egy Mercedes-hétvége lesz, de minimális előnnyel, és ebben persze benne van az is, hogy simán behúzhatja a Red Bull. Nekem ez egy teljesen fifti-fifti, olyan, mintha bemennék a kaszinóba, és fekete vagy piros. Most azt mondom, hogy a fekete autó lesz előnyben, de ez pusztán csak megérzés" – tippelt Wéber Gábor.

