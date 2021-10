Félbeszakították a torna-vb-t, járványügyi egységek foglalták el a csarnokot

A japánok nagyon komolyan veszik a koronavírus elleni védekezést, és most a Kitakjúsúban zajló torna-világbajnokságon még magasabb fokozatba kapcsoltak. Bár a vb „buborékban” zajlik, a többszörösen tesztelt, minden nap ellenőrzött résztvevők között fertőzöttet találtak, s emiatt szerdán félbeszakították a férfiak selejtezőjét – írja a magyarnemzet.hu.

A program leállt több mint egy órára, védőfelszerelésbe öltözött személyzet érkezett, hogy a csarnokban fertőtlenítsen. A szereket alaposan kezelésbe vették, így természetesen a nyújtóra és a gyűrűre is felkapaszkodtak.

A reported positive Covid-19 test at the 2021 World Championships in Kitakyushu, Japan compelled a cleaning crew to thoroughly disinfect all the equipment before athletes resumed their competition. The cleaning delayed the championships for over an hour.#gymnastics #covid19 pic.twitter.com/RDgO5cz9Ui — GymCastic (@GymCastic) October 20, 2021