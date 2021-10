Bíró Attila: a tokiói bronzot megfejelnénk Párizsban egy színesebb éremmel

Mit szól az elnökség döntéshez?

Nagy öröm, hogy folytathatom a munkát, így is terveztük a csapattal, a stábbal. Nemcsak az olimpiai bronzérem, hanem az ebben az öt évben elvégzett munkánk talán jogossá teszi a folytatást. Mindenhonnan érmet hoztunk, ahol elindultunk az idén. 2017-ben kezdtem ezt a csapatot építeni, azóta minden világversenyen a legjobb négyben volt – jó úton jártunk és úgy tűnik, hogy jó úton járunk most is. A legfőbb tapasztalat az, hogy a 2018-as Eb és a 2019-es vb negyedik helye extrának tekinthető a csapatépítés közepette. Utána pedig a pesti Eb, később az olimpiai selejtező megnyerése, most az olimpiai bronz mind mutatja a csapatban rejlő potenciált. Ez a csapat még sokra hivatott.

Mekkora fiatalítást tervez, és milyen változások jöhetnek a szakmai stábban?

Meg kellett várni ezt a döntést. Biztos, hogy lesz valamilyen változás a stábban, hogy kisebb vagy nagyobb, azt még nem tudom. Le kell ülnöm a stábtagokkal, végigértékeljük az elmúlt időszakot, és úgy fogok dönteni. A játékosoknál is várható változás, lesz fiatalítás, lesz jó néhány poszton változás, de azért ez a válogatott az olimpia második legfiatalabb csapata volt, úgyhogy a gerince már Párizsra is kész van. Remélem, hogy sérülés nem jön közbe, akkor a csapat 60-70 százaléka biztos, hogy már készen áll.

A párizsi olimpia környékére szinte egy évtizedes munkája lesz benne a női válogatottban. Mivel lenne elégedett ennek a ciklusnak a végére?

Nem csak az olimpiát mondanám, bár nyilván az a csattanó és az a legfontosabb esemény, de azért addig két világbajnokság és két Európa-bajnokság is vár ránk. Mindenképp érmeket remélek, bízom benne, hogy lehet közte akár fényesebb is, mint ez a bronz, mert az is a célunk, hogy ezt a bronzot megfejeljük Párizsra egy színesebb éremmel. Azt dőreség lenne kijelenteni, hogy nekünk mindenáron aranyat kell nyernünk, még ha jó is lenne és nagyon szeretnénk, de annál sokkal kiegyenlítettebb és erősebb az élmezőny. Értem ezalatt az amerikai és a spanyol válogatottat, amelyek előttünk végeztek Tokióban. Ők nem fognak annyit változni, mint ahogy mi sem, mint esetleg a mezőny többi tagja. Sajnos az ellenfeleink ugyanolyan jók lesznek – bízom benne, hogy mi tudunk javulni a tokiói olimpián látott csapathoz képest, és a párizsi vezető úton még jó néhány érmet tudunk hozni.

Nyitókép: Marcel ter Bals/BSR Agency/Getty Images