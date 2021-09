Faragó Tamás: a tokiói bronzérem felelősséggel is jár

Faragó Tamás szerint szerencse, hogy nincs kifejezetten bajnokesélyes csapat az idei szezonban. Mint mondta, amellett, hogy a csapatok igyekeztek megerősödni, az OB I létszáma két együttessel megfogyatkozott, így még kiélezettebb küzdelmet lehet várni. Meglátása szerint az első négy-hat csapat ki fog emelkedni a mezőnyből, a többi klub pedig egymással fog küzdeni a bennmaradásért.

„A bajnoki címet előre nem lehet odaadni senkinek, bármennyire is fantasztikus csapatok vannak” – emelte ki, példaként említve a Szolnokot, az OSC-t és az FTC-t, valamint a Vasast, a BVSC-t és a Honvédot is, egyetértve azzal is, hogy nagy valószínűséggel a bajnoki cím sorsa nem az őszi hónapokban, hanem sokkalta inkább a hajrában fog eldőlni.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó azt is megemlítette, érez egyfajta óvatosságot, tartva az újbóli bezárástól, és hogy megint nem lesznek nézők.

„Nagyon szeretnénk, ha klasszikus, régi fényében tündökölne a vízilabdasportág, ami nézők nélkül szinte elképzelhetetlen”

– magyarázta.

Faragó Tamásnak afelől azonban nincs kétsége, hogy számos kiváló vízilabda-mérkőzés ígérkezik, köztük a kiemelt csapatok Bajnokok Ligája- és Eurokupa-összecsapásai. Már csak azért is, mert a férfi vízilabda-válogatott Tokióban elért olimpiai harmadik helyezése a nézőkben is felkeltette az érdeklődést. Megjegyezte, az már látható, hogy nagyon sok gyerek jelentkezett vízilabdázni.

A szakember arra is kitért, hogy azoknak a válogatottban szereplő játékosoknak, akik az olimpián mutatott játékuk alapján – mind a női, mind a férfi mezőnyben – úgymond sztárokká váltak, egyrészt az a feladatuk, hogy példát mutassanak az utánpótlásnak, másfelől a tokiói bronzérem kötelességgel is jár, hogy

jól kell játszaniuk, mert „a néző szereti a sztárokat”.

„Persze szívesen szurkolnak csapatoknak, de sok sportágban lehet érzékelni, hogy elsősorban a sztárokra kíváncsiak, és azért mennek ki a focipályára, kézilabdapályákra és vélhetően az uszodákba is” – mondta Faragó Tamás.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor