A második helyen a finn Valtteri Bottas zárt a Mercedesszel, a harmadik pedig csapattársa, a címvédő és a pontversenyben jelenleg is vezető hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton lett.

A koronavírusos megbetegedés miatt hiányzó finn Kimi Räikkönent helyettesítő lengyel Robert Kubica 27 kört tett meg és a 19. helyen zárt az Alfa Romeóval.

ICYMI: Robert Kubica is standing in for Kimi Raikkonen, who tested positive for Covid-19 and will therefore miss the rest of the weekend#DutchGP ?? #F1 pic.twitter.com/MQKU8p6Ych — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

A pénteki szabadedzésekhez hasonlóan ezt a gyakorlást is félbe kellett szakítani piros zászlóval, ezúttal azért, mert Carlos Sainz Jr. a 3-as kanyarban a falba csapódott, és az ötödik körében alaposan összetörte a Ferrariját.

Carlos Sainz loses the rear and hits the wall on the entry to Turn 3



Thankfully he is okay and gets out of his car. We are now under a red flag whilst we wait for the track to be cleared#DutchGP ?? #F1 pic.twitter.com/PQCVaVpZQC — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

Lando Norris is kicsúszott egyszer, de ezúttal folytatni tudta a körözést.

Lando Norris is caught out at Turn 10, and he ends up in the gravel



But he manages to keep his car running and he is back on track, it appears no harm is done#DutchGP ?? #F1 pic.twitter.com/1SC9AgJcbS — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

Eredmények, 3. szabadedzés

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:09.623 perc

2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:10.179

3. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:10.417

4. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 1:10.526

5. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 1:10.670

6. Lando Norris (brit, McLaren) 1:10.781

A további program

szombat: időmérő edzés 15.00

vasárnap: futam 15.00

Nyitókép: Carlos Sainz, a Ferrari spanyol versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Portugál Nagydíjának első szabadedzésén 2021. április 30-án. MTI/AP/Manu Fernández