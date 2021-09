Ilyen sem volt még: az Arsenal költötte a legtöbbet – számok az átigazolási piacról

Ami a kifizetett összegeket illeti, továbbra is a Premier League jár az élen. Az angol élfutball húsz klubja összesen 1 milliárd 352 millió 885 ezer eurót fizetett ki játékosokért, 643 millió 750 ezerért adott el, a kettő közötti különbözet 709 millió 135 ezer euró.

Ha ezeket összehasonlítjuk a 2020–2021-es szezon számaival, azt látjuk, akkor többet költöttek (1,521 milliárd), és kevesebbért adtak el (454 ezer), nagyobb volt a veszteség (1,067). De érdemes megnézni a válság előtti utolsó év számait is: vétel 1,808 milliárd euró, eladás 937 millió, a különbség 869 millió.

A klubok közül – emberemlékezet óta nem volt ilyen – az Arsenal költötte a legtöbbet, 165,6 millió eurót. A pénz nagy része öt játékosra ment el (White, Ödegaard, Tomijasu, Ramsdale, Lokonga), kérdés, hogy közülük hányan jelentenek majd tényleges erősítést az elmúlt évtizedek leggyengébb rajtját produkáló Ágyúsok számára.

A második a Manchester United, a harmadik a Chelsea, a negyedik a Manchester City a sorban, közülük a Vörös Ördögök megszerezték Sanchót, Varane-t és (mindössze 15 millió euróért) Cristiano Ronaldót. A Chelsea kevesebbet töltött, mint tavaly (nagyjából a felét), a pénz nagy része egyetlen játékosra, Romelu Lukakura ment el, bár érdemes hozzátenni, hogy a Kékek kedd éjszaka kölcsönvették az Atléticótól Saúl Niguezt.

A Manchester City nagy vétele, Jack Grealish a nyár legdrágább játékosa lett 117,5 millió euróval.

Az olasz liga 20 klubja

549 millió 744 ezer eurót költött, és

majdnem félmilliárdért (499,770) adott el,

így alig ötvenmillió eurónyi a különbség. A klubok az utolsó két napban beleerősítettek, de a Gazzetta dello Sport így is katasztrofálisnak minősítette a helyzetet, felidézve, hogy Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Asraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Rodrigo De paul és Cristian Romero is elhagyta a Serie A-t.

Érdemes összevetni: az előző idényben 885 millió 410 ezer volt a vétel és 762 millió 401 ezer a vétel. A járvány előtti „utolsó békeévben” ugyanez a két szám 1, 414 milliárd és 1, 037 milliárd volt.

A bajnok Internazionale járt (anyagilag) a legjobban: 161 millió eurós haszon mellett megszerezte Zinho Vanheusdent, Edin Dzekót, Denzel Dumfriest, Hakan Calhanoglut és Joaquin Correát. Igaz, Hakimi és Lukaku távozott. A Juventus ezzel szemben elveszítette Cristiano Ronaldót, és azonnal bevethető játékosból kettőt szerzett meg, Manuel Locatellit és Moise Keant, mindkettőt kölcsönbe.

A spanyol élvonalban elképesztően keveset költöttek a klubok: összesen 293 millió eurót. Nem sokkal kevesebbért adtak el (230 millió), de ez utóbbi összegben, természetesen nincsen benne a lejárt szerződésű Sergio Ramos és Lionel Messi távozása, vagy éppen Antoine Griezmann átengedése.

Sem a Barcelona, sem a Real Madrid nem költött egészen az utolsó napig,

a királyi klub akkor megszerezte Eduardo Camavingót a Rennes-től. Jellemző, hogy az Atlético által az Udinesétől megvett Copa América-győztes középpályás, Rodrigo De Paul a maga 35 millió eurójával a nyár rekordere lett a La Ligában.

Két évvel ezelőtt, amikor még nem hallott a világ a koronavírusról, a spanyol klubok kiadása és bevétele is meghaladta a másfél milliárd eurót az átigazolási időszakban. A Barcelona akkor egyedül többet költött, mint 2021 nyarán a teljes La Liga.

A Bundesliga csapatai közül ezúttal nem a Bayern München, hanem az RB Leipzig költötte a legtöbbet, a lipcsei klub történetében először vett több mint százmillió euróért játékosokat. Ám ennek megteremtette a fedezetét, miután eladta Upamecanót, Konatét, Sabitzert és Wolfot, így pozitív szaldóval zárta a nyarat. Ellentétben a Bayernnel, amelyik mínusz 57 millióval zárt, euróban. A legjobb üzletet a Borussia Dortmund kötötte Jadon Sancho elengedésével, annak is tulajdoníthatóan több mint hatvanmilliós nyereséggel pipálták ki a sárga-feketék a nyarat.

Talán érdemes még kitérni a franciákra, az ottani klub nagyobb forgalmat bonyolítottak le, mint a spanyolok, 365 millió euróért adtak el játékosokat, 393,4 millióért vettek. A PSG mínusz 74 millióval zárt, de azért ez aligha okoz álmatlan éjszakákat a klub tulajdonosainak.

A tizenöt legdrágább nyári átigazolás

1. Jack Grealish Aston Villa – Manchester City 117 millió euró

2. Romelu Lukaku Internazionale – Chelsea 115 millió euró

3. Jadon Sancho Dortmund – Manchester United 85 millió euró

4. Asraf Hakimi Internazionale – PSG 60 millió euró

5. Ben White Brighton HA – Arsenal 58 millió euró

6. Cristian Romero Atalanta – Tottenham 55 millió euró

7. Raphael Varane Real Madrid – Manchester United 50 millió euró

8. Dayot Upamecano RB Leipzig – Bayern Münhcen 42,5 millió euró

9. Martin Ödegaard Real Madrid – Arsenal 40 millió euró

10. Tammy Abraham Chelsea – AS Roma 40 millió euró

11. Ibrahima Konaté RB Leipzig – Liverpool FC 40 millió euró

12. Emíliano Buendía Norwich – Aston Villa 38,4 millió euró

13. Danny Ings Southampton – Aston Villa 35,2 millió euró

14. Rodrigo de Paul Udinese – Atlético Madrid 35 millió euró

15. Kurt Zouma Chelsea – West Ham United 35 millió euró