Változások jönnek a Forma–1-ben a vasárnapi esőbotrány után

Vasárnap a Forma–1-es Belga Nagydíjon a pocsék időjárás miatt a versenyautók mindössze három kört tettek meg a biztonsági autó mögött, többórás várakozás után, végül mégis eredményt hirdettek. A versenyzők a megszokott pontszámok felét kapták meg.

A döntés miatt sok csapat és pilóta felháborodott, megszólalt a vb-címvédő Lewis Hamilton vagy másik két világbajnok, Sebastian Vettel és Fernando Alonsó, de Stefano Domenicali, az F1 szervezetének vezérigazgatója szerint sem ez volt a legjobb módja eldönteni a futam végeredményét.

A kritikákra válaszul megszólalt Michael Masi is. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) versenyigazgatója elárulta: folyamatosan egyeztettek a meteorológusokkal, és nem a pontosztás miatt, hanem abban a reményben küldték a pályára a versenyzőket, hátha találnak a versenyzésre alkalmas időszakot, így tettek egy próbát, ami végül nem jött be. Masi hozzátette: logisztikai szempontból sosem volt terítéken a futam hétfőre csúsztatása, mint azt több versenyző is javasolta – írja a Magyar Nemzet.

Masi a Belga Nagydíj leintése után szabályváltoztatásokat helyezett kilátásba. Ilyen esetben két megoldást tartana elképzelhetőnek:

egyrészt csak „igazi” versenykörök megtétele után hirdetnének eredményt, vagy

kidolgoznának egy forgatókönyvet arra, hogy egy adott futamot megtarthassanak egy későbbi időpontban.

A következő egyeztetésen a FIA mind a tíz csapattal megtárgyalja majd a különböző lehetőségeket, és mindenki elmondhatja a nézőpontját.

