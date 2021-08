A pilótákat is megosztotta a vasárnapi Forma–1-es álfutam

A futamot kétszer próbálták elindítani, de az időjárási körülmények miatt a mezőny először csak felvezető kört tett, majd több órás várakozás után is csupán két kört tudott megtenni a biztonsági autó mögött, ez viszont elegendő volt ahhoz, hogy végeredményt hirdessenek.

A Spában elért harmadik helyével 7,5 pontot gyűjtő, és így Max Verstappennel szemben a vb-pontversenyben már csak 3 ponttal vezető Lewis Hamilton élesen bírálta a versenyigazgató döntését.

"A pénz beszél. Ez a két kör, amennyi időre elindították a futamot, a pénzről szólt. Így mindenki megkapja a pénzét, miközben szerintem a szurkolóknak is meg kellene, mert sajnálatos módon nem láthatták azt, amiért jöttek, és amiért fizettek. A mai nem volt verseny" – idézte a gphirek.hu a hétszeres világbajnokot.

2021 F1 Belgian Grand Prix - Race Highlights pic.twitter.com/Xhz1ydztQR — WTF1 (@wtf1official) August 29, 2021

A különböző televíziós jogdíjak, illetve a promóterekkel kötött szerződések miatt kulcskérdés volt, hogy még ha csak papíron is, de a Belga Nagydíj versenyként legyen elkönyvelve, Hamilton szerint azonban ezt nem így kellett volna megoldani.

Nem csak Lewis Hamilton, hanem másik két világbajnok is nekiment az F1-nek amiatt, ahogyan a vasárnapi Belga Nagydíj végét kezelte. Abban ugyanakkor kiálltak a döntéshozók mellett, hogy nem engedték versenyezni a mezőnyt Spában.

"Ez egy vicc. Ha értékelni akarják az időmérőt, akkor azért kellene pontokat osztani. Mit csináltunk ma? Nem tudom" – mondta Sebastian Vettel. A győztes Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője (j2), a második helyezett George Russell, a Williams brit versenyzője (b) és a harmadik helyezett Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője (j) a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Belga Nagydíjának eredményhirdetésén a spa-francorchampsi pályán 2021. augusztus 29-én. MTI/EPA/Stephanie Lecocq

„Szomorú érzés ez, mert a szurkolók egész hétvégén csodálatosak voltak, a rossz idő ellenére mindig támogattak minket. Jó őket újra a lelátókon látni. Nem érdemelték meg ezt az időjárást. Nem lehet hibáztatni miatta senkit, de ma nem tudtunk versenyezni. Az egyetlen, amivel nem értek egyet, hogy miért kellett megtenni két kört és kiosztani a pontokat, hiszen nem versenyeztünk" – nyilatkozott Fernando Alonso.

A versenyzők már a megszakítás és a biztonsági autós körök során is úgy vélték (az élen haladó Verstappent kivéve), hogy a körülmények nem alkalmasak a futam megrendezésére, ehhez pedig a verseny leintése után is tartották magukat, és például a pontosztást kritizáló Vettel is azon a véleményen volt, hogy Michael Masi versenyigazgatónak nem volt más választása, mint nem elengedni a mezőnyt.

„A versenyzéssel az a gond, hogy az autók egymást követik, nem lehet a pilóták között 15 másodperces szünettel elindítani a futamot. Senki sem akarja, hogy bárki megsérüljön. Mi sem akarunk megsérülni az autóban, és azt sem akarjuk, hogy a nézőknek baja essen. Mindig ez az első számú prioritás. Valószínűleg nem volt egy népszerű döntés, a körülményeket figyelembe véve alighanem így volt a helyes" – mondta a négyszeres világbajnok.

Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq