Leimeter Dóra: itthon éreztük meg, mennyi embernek szereztünk örömet

Leimeter Dóra bronzérmesként tért haza a tokiói olimpiáról. A női válogatott balkezese most négyhetes pihenőjét tölti, de nincs olyan nap, hogy ne jutnának eszébe a tokiói élmények. "Amikor előveszem a bronzérmet, előtörnek az érzelmek, de enélkül is nagyon sokszor eszembe jut, főleg a bronzmeccs utáni érzések" – mondta az InfoRádióban.

Nem számított arra, hogy ennyien fogadják majd a csapatot a hazaérkezéskor, ráadásul akkor este még Üllőn is köszöntötték a helybéliek a játékost. "Nyilván mindig reméli az ember, hogy a női vízilabdát is figyelik, de meglepődtem, hogy ennyi szurkoló kijött.

Ilyenkor érzi azt az ember, hogy ez mennyire nagy teljesítmény és mennyi embernek lehet örömet okozni"

– mondta Leimeter Dóra, aki szerint a tokiói teljesítmény elemzésének még nincs itt az ideje. A csapattal és a szakmai stábbal volt megbeszélés még kint Tokióban, de szerinte egy ilyen nyertes meccs után nem feltétlenül a szakmai résszel kell foglalkozni. "Én azt érzem magamon, hogy jól teljesítettem, biztos lehetett volna még jobban, de ezt majd később fogom tüzetesebben megnézni" – árulta el.

Kíváncsian várja a következő klubszezont, mert jelentősen átalakul a BVSC, de a riválisoknál is sok a változás. Szerinte jó csapatot alkotnak majd, de sokat kell dolgozniuk azért, hogy elérjék a céljaikat. Érmet szeretnének nyerni a bajnokságban és a Magyar Kupában, emellett a nemzetközi kupában is elindulhatnak, ami sokat segíthet a csapatépítésben.

A válogatottban is újabb nehéz feladatok jönnek 2022-ben, mert májusban világbajnokság, szeptemberben Európa-bajnokság lesz. "Nem fogunk unatkozni most sem, kíváncsi vagyok, hogy fogjuk ezt bírni. Két felkészülést négy hónapon belül megcsinálni, nagyon kemény lesz, főleg úgy, hogy a világbajnokság után fog befejeződni a bajnokság itthon. Érdekes lesz az biztos, de szerintem annyit edzettünk és fogunk a következő időszakban is, hogy bírni mindenképpen fogjuk fizikálisan, a mentális felkészülés lesz a fontos" – mondta Leimeter Dóra.

A pólós arra számít, hogy a jövőben még inkább vezéregyéniséggé kell válnia a válogatottban, ezért dolgozik majd keményen. "Szeretem, ha vezéregyéniség tudok lenni, és kellenek is a vezéregyéniségek a csapatba, ez működött nagyon jól nálunk Tokióban, hogy minden meccsen volt olyan, aki előre tudott lépni."

Nyitókép: BSR Agency/Getty Images