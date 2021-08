Harry Kane nem megy sehova a Spurstől

Harry Kane, a jövő csütörtöki világbajnoki selejtezőn Budapesten vendégeskedő, Eb-döntős angol labdarúgó-válogatott csapatkapitánya azt mondta: a mostani átigazolási szezonban nem távozik klubjától, a Tottenham Hotspurtől.

A csatár, aki a londoni egyesület történetének második legeredményesebb gólszerzője, a bajnok Manchester Cityhez tartott, s utóbbi együttes vezetőedzője, Pep Guardiola nyilvánosan el is ismerte, hogy szeretnék őt szerződtetni. A Spurs ugyanakkor mindig jelezte, hogy a 28 éves támadó nem eladó, s most úgy tűnik, nem is kapott olyan ajánlatot a Citytől, amely az álláspontja megváltoztatására késztette volna.

Kane vasárnap, a Wolverhampton elleni bajnokin lépett először pályára a mostani szezonban, a szurkolók pedig hősként ünnepelték.

"Nagyszerű fogadtatásban részesültem vasárnap, az utóbbi hetekben pedig rengeteg támogató üzenetet kaptam. Ezen a nyáron a Tottenhamnél maradok, és száz százalékig arra összpontosítok, hogy sikereket érjünk el a csapattal" - írta a Twitteren a játékos.

Kane szerződése 2024-ig szól az észak-londoni klubnál, s a megállapodásban nem szerepel kivásárlási ár.

Nyitókép: MTI/EPA Pool/Laurence Griffiths