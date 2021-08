Felemás érzésekkel nyilatkoztak a Ferencvárosnál a keddi vereség után

A Ferencváros hazai pályán is 3-2-es vereséget szenvedett a Young Boystól, így a svájci csapat kettős győzelemmel, 6-4-es összesítéssel jutott a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörébe, míg a magyar bajnok az Európa-liga főtábláján szerepelhet.

Ez lesz sorozatban a negyedik szezon, hogy magyar csapat is érdekelt az egyik európai kupasorozat főtábláján, a Ferencváros pedig egymás után harmadik alkalommal küzd majd ősszel: 2019-ben és idén az Európa-ligában, tavaly a Bajnokok Ligájában.

Az Európa-liga csoportkörének sorsolását pénteken rendezik.

Peter Stöger összességében elégedett

"Általában négy gól elég szokott lenni a továbbjutáshoz, ebben a párharcban viszont ez kevés volt. Túl könnyű gólokat engedtünk az ellenfelünknek, az első félidőben nagy erőt kellett invesztálnunk abba, hogy visszajöjjünk a meccsbe, így egy kicsit elfáradtunk a végére. Összességében azért elégedett vagyok a teljesítményünkkel, de ez most nem volt elég ahhoz, hogy a Bajnokok Ligája csoportkörébe jussunk" - értékelt Peter Stöger, a Ferencváros vezetőedzője. BRyan Mmaee, az FTC második góljának szerzője (k) a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 4. fordulójában játszott Ferencváros - Young Boys visszavágó mérkőzésen Budapesten, a Groupama Arénában 2021. augusztus 24-én.

(MTI/Illyés Tibor)

Dibusz Dénes: itt már nem fér bele egy pici hiba sem

"Ugyan sikerült hárítanom a 11-est, de sajnos már nem igazán volt esélyünk a gólra. Nagy munkát tett bele a csapat a meccsbe, az első félidő várakozáson felüli, szenzációs volt, ahogy a hangulat is. A második félidőre úgy jöttünk ki, hogy nincs aki ezt elvehetné tőlünk, de sajnos nem tudtuk megtartani a labdákat. Ami az első játékrészben működött, az a másodikban már nem, az ellenfél pedig egy kis hibát kihasználva egyenlített. Ez már olyan volt, mintha a Bajnokok Ligája csoportkörében játszottunk volna, nem fér bele a legapróbb hiba sem. Azonban én büszke vagyok a csapatra a négy párharcot tekintve, ezt sikerként kell megélni még akkor is, ha most csalódottak vagyunk" - fogalmazott a kapus Dibusz Dénes.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor