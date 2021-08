Dibusz Dénes: óriási lehetőséget kaptunk a kiállítással és a tizenegyessel

A nso.hu idézi tudósításában, hogy mit mondtak a Bajnokok Ligája playoff első mérkőzésén a Young Boys otthonában 3–2-re kikapó Ferencváros vezetőedzője és kapusa hogyan értékelte a mérkőzést a lefújás után tartott sajtótájékoztatón.

Peter Stöger, a Ferencváros vezetőedzője : „Úgy mentünk bele a mérkőzésbe, hogy nyerni akartunk. Ha a körülmények nem ilyenek lettek volna, amilyenek voltak, elégedett lettem volna a 3–2-vel, de így nem. Úgy éreztem, 3–1 után is megvolt a kellő szenvedély a csapatban. A Young Boys jól védekezett, kevés helyet hagyott, mi nem mentünk teljes rizikóval a játékba. Tudtuk, hogy jó támadójátékosai vannak, nagyszerűen kontráznak, viszont

ami a legjobban dühít, hogy három gólt kaptunk, és mindet távolról.

A visszavágón szélesen kell védekezni, jól kell szervezni a játékot, a labdákat be kell játszani a tizenhatoson belülre, emellett a védekezésre is oda kell figyelni. Sajnos ma sok mindent nem sikerült megvalósítani, pedig nagyjából minden úgy történt, amire számítottunk. Persze a piros lapra nem. Volt, ami jól működött, az előre megbeszéltek szerint zajlott, hamar megzavartuk az ellenfél labdakihozatalát, mélyebben álltunk, ez működött is, a tizenegyeshez is így jutottunk.”

Kiderült az is, Tokmac Nguen biztosan nem fog játszani a visszavágón.

Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa: „Nem is azt mondom, hogy megzavarodtunk, de lélektanilag óriási hullámvasút volt a mérkőzés.

Úgy éreztük, 2–1-re vezetünk, utána visszavonták a gólt. Ezt nehéz volt kezelni,

egyértelműen a hazai csapatnak adott lélektani előnyt. Tudtuk, hogy bevett szokás fellocsolniuk a műfüvet, nyilván nem lepődtünk meg ezen. Az elmúlt két napban így edzettünk, tudtuk nagyon gyors lesz a pálya, jó lövőik vannak, bátran fognak vállalkozni lövésekre, nem volt semmi meglepő. Az első gólnál megpattant a labda, elindultam a másik irányba. A másodiknál nem mi szedtük fel a kipattanó labdát, nagyszerű gólt rúgott az ellenfél játékosa. A visszavágon nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyen szituációkból gólokat kapjunk. A védekezésünk rendben volt, nem engedtük őket tiszta helyzetekhez jutni, de lövésekből sajnos így is be tudtak találni. Óriási esélyt és lehetőséget kaptunk az élettől, az első félidőben emberelőnybe kerültünk és tizenegyeshez jutottunk. A mi hibánk, hogy nem éltünk vele, sokkal jobb eredményt el lehetett volna érni és kellett is volna. A visszavágó nyitott, jövő kedden mindent megteszünk, hogy kiharcoljuk a továbbjutást, pokoli hangulat lesz a Groupama Arénában, a szurkolóink segítségével megnyerhetjük a párharcot.”

David Wagner, a Young Boys vezetőedzője: „Nem mindennapi meccs volt a mai, több kétes pillanat, döntés is született. Mégis nyertünk emberhátrányban, és 3–2-es előnnyel tudunk Budapestre utazni. Nem akarok mondani semmit a játékvezetőre, felmutatta a piros lapot, ezt el kell fogadnunk. De nem minden esetben hozott jó döntést. Viszont én inkább azzal foglalkozom, hogy a csapatom remek munkát végzett. A visszavágón hibák nélkül kell játszani, az egyéni hibákat ki kell küszöbölni. Ugyanezzel a mentalitással kell Budapesten is pályára lépnünk, hiszen a csapatszellem ma is remekül működött. A Ferencváros semmivel sem tudott minket meglepni, de nyilván a piros lap után megváltozott a játék képe.”

Franck Boli, a a Bernben két gólt szerző Ferencváros-játékos az M4 Sportnak: „Nem veszítettük még el, hiszen vár ránk a visszavágó! A mai mérkőzésen mindent beleadtunk. Mindenki nagyon hajtott előre, különösen a találkozó végéhez közeledve. Van még egy esélyünk és szeretnénk élni vele!”

A Ferencváros–Young Boys BL-playoff-visszavágót kedden 21 órától rendezik a Groupama Arénában.

