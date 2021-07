Felavatták a Budapest Honvéd Aranyoroszlán-szobrát

Felavatták a Budapest Honvéd labdarúgócsapatának új stadionja, a Bozsik Aréna előtt álló Aranyoroszlán-szobrot.

"Eddigi munkáim alapján szavaztak bizalmat nekem, és teljesen szabad kezet kaptam. A dinamikus póz az újjáéledő klub szimbóluma, kapuőrző szerepe pedig ugyanaz, mint a Lánchíd esetében. A stadion prizmaalakú borítása a szobor esetében is visszaköszön" - mondta Szőke Gábor Miklós szobrász, aki a hétfő esti avató ünnepségen elárulta, hogy 5-6 ezer elemből áll a rozsdamentes acélból készült alkotás, melynek súlya nagyjából hat tonna.

A művész arról is beszélt, hogy a szobrászt, statikust, hegesztőt és lakatost magában foglaló csapatával négy-öt hónapon át dolgozott a szobron, amelynek egyik különlegessége, hogy vörös színű belső izzással látták el. Kifejtette, hogy az előre rugaszkodó póz statikailag is kihívást jelentett, a szobrot egy föld alatt lévő betonalap tartja meg.

"Mi nem egy szobrot szerettünk volna, hanem a szobrot" - jelentette ki Mendelényi Dániel, a kispesti klub társtulajdonosa, aki elárulta, hogy bár a munkafázisokat nyomon követték, de a szobor végső megjelenése számukra is meglepetés volt.

Az egyesület jelképének számító Aranyoroszlán a stadion egyik sarkához került. A létesítményt övező betonkoszorú a kispesti csapat legendás játékosainak nevével van díszítve, közülük Dajka Lászlóhoz került az alkotás.

"Egészen megható pillanat ez számomra. Bármikor rápillantok a szoborra, libabőrös leszek. A mi csapatunkból inkább Garaba Imrére vagy Nagy Antalra illett az oroszlán, én legfeljebb jól fejelő párduc voltam" - mondta az MTI-nek a klubbal ötszörös bajnok futballista. "Ez a megtiszteltetés felelősséggel is jár. Eddig is tűzbe mentem a Honvédért, ahol jószerivel az egész pályafutásomat töltöttem, de ezután kétszeresen is ezt teszem."

A Bozsik Arénát bár már használták tavasszal az U21-es Európa-bajnokságon, az avató mérkőzésére július 24-én kerül sor, amikor a Budapest Honvéd az Európa-liga spanyol győztesét, a Villarrealt látja vendégül.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd