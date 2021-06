Sós Csaba döntött, Hosszú Katinka még az olimpián is visszaléphet bármelyik számától

Ha a Nemzetközi Úszószövetség jóváhagyja, 36 magyar medencés és két nyílt vízi úszó indulhat a tokiói játékokon – így döntött a Magyar Úszó Szövetség elnöksége, jóváhagyva Sós Csaba szövetségi kapitánynak az edzőbizottság által is megerősített előterjesztését.

"A csapat magja 22 fő, azok a versenyzők alkotják, akik megúszták az A-szintet, az erősebbik szintidőt. Ezek az idők a középdöntőbe jutás esélyével mindenképpen kecsegtetnek. Ezt a szintet akkor kellett megúszni, ha egy számban két úszót indítunk, de van olyan szám, ahol csak egy úszónak van A-szintje" – vágott bele Sós Csaba.

Ezek után a helyzet viszont kicsit bonyolódik.

"A gyengébbek, a B-szintesek részben a koronavírus miatti létszámkorlát áldozataivá váltak, többen mégis megmenekülnek a váltó miatt, mert mindegyik váltóhoz kivihetek még két-két embert, ezzel lett a csapat 32 fős. További 4 B-szintesünk van, akiket vagy befogadnak, vagy nem" – foglalta össze az úszókapitány.

Végső döntés július legelején várható, tehát csak közvetlenül az olimpia előtt, amit Sós Csaba nem tart észszerűnek, de "ez van".

Hosszú Katinka szabad döntését – amely szerint négy számban, a két vegyes mellett 200 háton és pillangón indul még – is kommentálta.

"Katinka döntött így, ezt teljes mértékben rábíztam. Minden háromszoros olimpiai bajnokkal így fogok tenni. Ez a rövid válasz.

A hosszabb válasz, hogy ő is figyelte folyamatosan a felkészülési és versenyeredményeit, illetve magát a programot, hogy hogyan jön ez ki az olimpián. Nyilván van ennek negatív hozama, 200 pillangón és 200 háton valamely A-szintesünk le fog maradni, de Jakabos Zsuzsanna a váltóval például biztosan ott lesz, Szabó-Feltóthy Eszter, egy nagyon tehetséges, fiatal úszónk, itthon marad" – vállalta fel nevekkel is a döntést Sós Csaba, aki elárulta azt is, hogy Hosszú Katinka akkor sem úszik a váltókban, ha a csapatok döntőbe jutnak, "öt évvel idősebb, mint Rióban volt, hosszabb regenerációra van szüksége".

Ami viszont tény, hogy a 200 pillangó és a 200 vegyes nagyon közel van egymáshoz az ötkarikás programban, de ott

"mind a kettőben nagyon nagy esélye van"

Sós Csaba szerint.

A visszalépésről nem beszéltek, számára nyilvánvaló, hogy Hosszú Katinka "mind a négy számot úszni akarja", de "szíve joga" úgy dönteni, hogy visszalép esetleg egy középdöntőbe jutva, hogy nem folytatja, látva a mezőnyt.

Amire Sós Csaba figyelmeztet, hogy 400 vegyesen

a világjárvány kitörése óta senki sem közelítette meg 6 másodpercre sem Hosszú Katinka világcsúcsát.

Úgy látja, az úszócsapat tokiói szereplése akár jobb is lehet, mint amit előzetesen a járvány nélkül számítani lehetett volna.

A teljes beszélgetés csütörtökön este fél nyolc után hallható az InfoRádió Vegyesúszás című magazinműsorában. A magyar úszóválogatott Békési Eszter (200m mell)

Bernek Péter (400m vegyes)

Bohus Richárd (100m hát)

Burián Katalin (100m hát, 200m hát)

Cseh László (200m vegyes)

Fábián Fanni (200m gyors – B)

Gyurinovics Fanni (4x100m mixed vegyes)

Gyurta Gergely (1500m gyors)

Halmai Petra (4x100m mixed vegyes)

Holló Balázs (4x200m gyors)

Holoda Péter (4x100m vegyes)

Horváth Dávid (100m mell – B, 200m mell – B)

Hosszú Katinka (200m hát, 200m pillangó, 200m vegyes, 400m vegyes)

Jakabos Zsuzsanna (4x200m)

Kalmár Ákos (800m gyors, 1500m gyors)

Kapás Boglárka (200m pillangó)

Kenderesi Tamás (200m pillangó)

Késely Ajna (400m gyors, 800m gyors, 1500m gyors)

Kós Hubert (200m vegyes)

Kovács Benedek (4x100m mixed vegyes)

Kozma Dominik (200m gyors)

Lobanovszkij Makszim (50m gyors)

Márton Richárd (4x200m)

Mihályvári Farkas Viktória (1500m gyors, 400m vegyes)

Milák Kristóf (100m pillangó, 200m pillangó)

Németh Nándor (100m gyors, 200m gyors)

Sebestyén Dalma (200m vegyes, 100m pillangó – B)

Senánszky Petra (50m gyors – B, 100m gyors – B)

Sztankovics Anna (100m mell – B)

Szabó Szebasztián (100m gyors, 100m pillangó)

Takács Tamás (4x100m vegyes)

Telegdy Ádám (100m hát, 200m hát)

Veres Laura (4x200m)

Verrasztó Dávid (400m vegyes)

Verrasztó Evelyn (4x200m gyors)

Zombori Gábor (400m gyors)



Nyílvízi úszás

Olasz Anna (10km)

Rasovszky Kristóf (10km)

Nyitókép: Illyés Tibor