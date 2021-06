Elkészült az ország leghosszabb szurkolói sálja

Ha sportról van szó, az online térben leginkább a világesemények mozgatják meg a magyarokat, a sportolókat pedig nemcsak a karrierjük, hanem a példamutató személyiségük, esetenként a magánéletük miatt is követik a közösségi médiában – derült ki a Telenor friss kutatásából.

A szolgáltató a nyári sportesemények kapcsán az online szurkolási szokások feltérképezése mellett egyúttal rekordot is döntött Magyarország leghosszabb, több mint 1,7 kilométeres szurkolói sáljának elkészítésével. A Telenor egy közösségi rekordkísérlettel készült az idei nyár nagyszabású sporteseményeire: az ország leghosszabb szurkolói sáljának létrehozásával az volt a célja, hogy összehozza a magyarokat a közös szurkolás erejével. A felhívásra összesen 1787-en küldtek be a magyar csapatot biztató üzenetet, amelyek mindegyike felkerült és egy-egy méterrel járult hozzá az így 1787 méter hosszú kötött szurkolói sálhoz, amely sikeresen felállította a rekordot.

Egyben ez lett az első olyan hazai relikvia is, amely szurkolással kapcsolatosan hivatalos rekordot állít fel, emellett elnyerte a leghosszabb magyarországi sál címet is. A szurkolói üzeneteket az ország minden részéről, több mint 500 különböző településről küldték be a sportbarátok. A legtöbbjük, közel felük Budapestről érkezett, és nagyon sok jókívánság érkezett a megyeszékhelyekről is, többek között Szegedről, Debrecenből vagy Miskolcról.

"A sálnak az az üzenete, hogy bármennyien vagyunk, bármilyen dolgokat is szerettünk vagy kevésbé kedvelünk, van egy dolog, ami összeköt bennünket, mégpedig az, ha magyar sportolóknak, magyar csapatoknak közösen szurkolhatunk" – mondta az InfoRádióban Dolezsai Gergely, a Telenor Magyarország márka- és marketingkommunikációs igazgatója, és hozzátette: "Ezzel kívántuk üzenni azt, hogy az összefogás ereje milyen fontos a számunkra."

A hiperhosszú, 350 kg fonalból készült szurkolói sál a rekord hitelesítése után az eredeti rendeltetését is betölti: darabokra vágják, és minden beküldő megkapja a sál saját üzenetével ellátott darabját, hogy a nyár további részében ezzel is drukkolhasson a magyaroknak. A sálból látványos installáció is készült, amely Budapesten a Westend Bevásárlóközpont bejáratánál tekinthető meg június 24-ig.

Így szurkolunk az online térben

A Telenor legújabb kutatásában megvizsgálta, milyen szurkolói szokások jellemzők a hazai felnőtt internetező lakosságra az online térben. Az eredmények alapján leginkább a világesemények mozgatják meg az embereket, és be tudnak vonni olyanokat is, akik általában nem követnek figyelemmel semmilyen sportot. A kitöltők közel fele (49%) jelezte, hogy nem néz rendszeresen sportot, ám háromnegyedük (73%) rendszeresen követi a világeseményeket, 44 százalékuk pedig a kontinentális eseményeket.

A sporteseményeket jellemzően inkább férfiak követik, és a válaszok alapján a televízió ma is a legmeghatározóbb felület erre. A válaszadók 70 százaléka jelölte meg ezt a platformot, viszont ezzel együtt jól látszik az online tér jelentősége is; sokan figyelik a kedvenc sportjukat az internetes sajtóban, weboldalakon, blogokon (42%), valamint a közösségi médiában (34%), 31 százalék pedig online közvetítésen vagy streamingfelületen is. Ez utóbbi kettő kifejezetten a 18-35 éves korosztályra jellemző.

A kutatásban résztvevők több mint fele azért követi a sportolók online profilját, mert érdekli a sportág, az adott személy sportolói tevékenysége (53%), de sokan figyelik a példamutató magatartása, személyisége vagy tevékenysége (40%) miatt is. A nemek közti különbségek közül szembeötlő, hogy a férfiakat sokkal nagyobb arányban érdeklik a menetrendek, statisztikák és eredmények, mint a nőket (26% szemben 17%-kal); ugyanakkor a sportolók magánélete sokkal inkább a nők számára jelent nagyobb vonzerőt a férfiakhoz viszonyítva (22% versus 14%).

A Telenor kutatásából az is kiderült, hogy a kitöltők sporttal kapcsolatos közösségimédia-tevékenységére leginkább a passzív szemlélet jellemző: 48 százalékuk inkább csak megfigyelőként van jelen az ilyen jellegű oldalakon, elolvassa a híreket, megnézi a képeket, viszont kevésbé jellemző a kommentelés (10%) vagy megosztás (5%).

"Interakcióba léphetnek további szurkolókkal, tudnak egymásnak üzenni, és ezáltal anélkül, hogy fizikailag egymás társaságát élveznék, mégiscsak egy közösségi élmény tudnak átélni" – mondta Dolezsai Gergely, és úgy véli, a világesemények összehozzák a magyar szurkolókat meg a magyar embereket.

"Amikor elérkeznek ezek a világesemények, akkor mindannyian a magyar csapat és magyar sportolók mögé állunk, és saját sikerünknek érezzük azt is, amit ők értek el. Egy táborba rendez, összekovácsol bennünket" – mondta a Telenor Magyarország márka- és marketingkommunikációs igazgatója.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd