Gyulay Zsolt: ha a foci-Eb-re van külön rendelet, legyen a Forma–1-re is

Már nézők előtt rendezhetik meg a kamionos Európa-bajnokság mogyoródi futamát, de azért még fontos kérdéseket kell tisztázni az idei szezon előtt – mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádióban. A nyitányon egyszerűbb a helyzet, mert a nézők nagy része magyar lesz, és a hazai szurkolók védettségi igazolvánnyal látogathatják rendezvényt.

Az augusztus 1-jei Forma–1-es futammal kapcsolatban viszont nagyon sok nyitott kérdés van, hiszen ott a szurkolók 75-80 százaléka külföldről érkezik. Naponta több száz e-mailt és kérdés érkezik a társasághoz külföldről, hogy hogyan lehet majd látogatni a futamot.

"Dolgozunk rajta, látjuk, hogy a labdarúgó Európa-bajnokságra készült egy külön rendelet, remélem, hogy a Forma–1-es futamra is készül, hiszen akkor tudunk külföldre jegyet értékesíteni, amikor a külföldiek is is tisztában vannak azzal, hogy nemcsak az országba hogy léphetnek be, hanem a Hungaroring területére is" – mondta Gyulay Zsolt.

A kamionos Európa-bajnokságon a nézők beengedése és elosztása sokkal könnyebb feladat, hiszen a járványügyi intézkedések betartásával is nagyon sokan elférnek a Hungaroringen,

a szervezők 10-12 ezer szurkolóra számítanak a hétvégén.

Különösen azért, mert Kiss Norbert a Révész Trans kamionját vezeti. "Ez egy tisztán magyar csapat, és a magyar szurkolók ezt nagyon szokták értékelni. Óriási szurkolótábora van Norbinak, bízunk benne, hogy itt is jól szerepel, ahogy az elmúlt években" – mondta a cégvezető.

A másik magyar kedvenc, Michelisz Norbert is versenyez majd hazai pályán, augusztus 20. utánra került közvetlenül a WTCR, a túraautó Világkupa magyarországi állomása a korábbi, tavaszi időpont helyett.

"Nagyon jó döntés volt, előrelátóak voltunk, sejtettük azt, hogy áprilisban még sajnos nem fog megoldódni a járványügyi helyzet. Így van esélyünk arra, hogy sok néző látogathasson ki, és szurkoljon Norbinak" – mondta, és hozzátette, további programokkal is várják majd azon a hétvégén a szurkolókat: lesz egy Classic-kiállítás lesz, és elektromos autók is versenyeznek majd. Abban bíznak, hogy augusztusban már sokkal jobb lesz a helyzet, és sokkal több nézőt várhatnak, mint most.

A fő attrakció persze idén is a Forma–1-es Magyar Nagydíj. A versenynek 2027-ig élő szerződése van, s noha a futamrendezők közül sokakat megviselt a pandémiás válsághelyzet, a Hungaroring stabil lábakon áll. Mogyoródon óriási munka indult el, zajlik a tervezési folyamat, s Gyulay Zsolt reményi szerint amikor idelátogat az F1-es mezőny, akkor már tudják prezentálni engedélyeztetési és az ütemterveket a Hungaroring fejlesztéséről.

"Azt tudomásul kell venni, hogy 2019-ben a sorozat leggyengébb láncszemének minősítették a főépületünket, a boxok állapotát és az egész infrastruktúránkat. Ha a tervezési folyamat lezárul, akkor a 2022-es futam után a főépületünknek és a lelátórendszerünknek meg kell újulnia" – mondta az elnök-vezérigazgató. Folyamatosan egyeztetnek a nemzetközi szövetséggel arról, hogy ha a 320 méter hosszú, háromszintes óriási épületet elbontják, és teljesen újjáépítik, akkor milyen technikai újdonságok legyenek benne és mekkora átalakítás lesz ez a Hungaroring életében.

"Ha egy ekkora beruházást végrehajtunk, akkor a 2027-ig érvényben lévő szerződést is valószínű, hogy újra lehet és kell is tárgyalni"

– mondta a jövőről.

A jelen is izgalmas, hiszen a pályán végre valódi verseny van, Lewis Hamilton és Max Verstappen óriási küzdelmet vív a világbajnoki címért, és még augusztusban, a Hungaroringen is kiélezett lehet a világbajnokság.

"Nagyon érdekes lesz szerintem ez az év, és a következő évre való felkészülés is, hiszen szabályváltozások is lesznek. A csapatok nagyon összeértek, mind az élvonal,mind a középmezőny sűrűbb lehet, remek pilóták vannak. Hamiltont hosszú évek után valószínű, hogy keményen megszorongatják, sokan drukkolnak, hogy esetleg megszakadjon ez a sorozat, bár én még mindig őt tartom messze a legprofibb és a legjobb hozzáállású versenyzőnek, de nyilván a Red Bull is nagyon erős. Ráadásul a Ferrari is és a McLaren is föléledt, és nagyon jó idény elé néz, szerintem pont amikorra a Ringre érnek versenyzők, akkor éles lesz verseny, ráadásul bízom benne, hogy augusztus 1-jén itt Mogyoródon is tele lesz a lelátó" – mondta Gyulay Zsolt.

