Négy napig tartott leszedni Valtteri Bottas autójának kerekét - videó

A Formula-1 Monacói Nagydíjon a Mercedes finn pilótájának különleges okból kellett kiállnia: nem tudták levenni elhasználódott kerekét a boxutcában, nem folytathatta tehát a futamot.

Az ügy érdekessége, hogy a kerék sorsát hallgatás borította be a következő napokban, azonban csütörtökön "nagy bejelentéssel" felérő videót tett közzé a Twitteren a Mercedes: sziszifuszi munka után a kereket eltávolították Bottas autójáról.

Íme:

VB's car is back home. Cheers for all the helpful suggestions but we’ll take it from here! ? pic.twitter.com/41E4GDRbQh