BL élőben: Liverpool–Real Madrid, Dortmund–Man City

LIVERPOOL. A két összeállítás. Liverpool FC: Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson - Milner, Fabinho, Wijnaldum - Szalah, Firmino, Mané. Három nagy hiányzója van tehát Kloppnak, a két középső védő, Virgil van Dijk és Joel Matip, valamint a csapatkapitány Jordan Henderson. Real Madrid: Courtois – Fede Valverde, Eder Militao, Nacho, F. Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius Junior. Nem játszhat Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Sergio Ramos és Varane sem. Az El Clásicón ugyanez a tizenegy kezdett, egyetlen kivétellel: Lucas Vázquez volt a csapatban, nem Asensio.

DORTMUND. A két összeállítás. Borussia Dortmund: Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can, Dahoud, Bellingham - Reus, Knauff – Haaland. Thorgen Hazard nem kezd, mint ahogyan a sérült Jadon Sancho sem. Manchester City: Ederson - Walker, Ruben Dias, Stones, Zincsenko - Rodrigo, De Bruyne, Gündogan - Mahrez, Bernardo Silva, Foden. Guardiolánál csak csere Ferran Torres, Gabriel Jesus és Raheem Sterling is.

LIVERPOOL: Mindössze két spanyol a Real Madrid kezdő tizenegyében, Nacho és Asensio. A Liverpoolban három angol: Phillips, Alexander-Arnold és Milner.

LIVERPOOL: Már a 2. percben ziccerbe került Mané labdájából Szalah, de Courtois védte a 12 méteres lövést.

DORTMUND. A City elég visszafogott volt az első tíz percben.

LIVERPOOL: Milner 19 méteres lövését látványosan repülve ütötte ki a belga kapus.

DORTMUND. A németek többet birtokolják a labdát, helyzet nélkül.

DORTMUND. 16. perc, most a Dortmund áll továbbjutásra, idegenben szerzett góljával. Jude Bellingham a gólszerző. Az ifjú angol 17 éves és 289 napos, mindössze egy futballista szerzett nála fiatalabban gólt a BL egyenes kieséses szakaszában: Bojan Krkic, a Barcelona akkori csatára még 2008-ban. Borussia Dortmund–Manchester City 1-0 (összesítésben 2-2).

LIVERPOOL. Karim Benzema 12 méterről a jobb kapufára lőtte a labdát, Kabak közreműködésével, a török védőről pattant hátra a labda.

DORTMUND. Lehetőség a City számára: Kevin de Bruyne lőtt. A lécre. Borussia Dortmund–Manchester City 1-0 (összesítésben 2-2).

LIVERPOOL. A számok alapján kiegyenlített a játék, egyik játékos sem adósa maradni a másiknak, elég tisztátalan a játék.

LIVERPOOL. Alexander-Arnold beadásáról csak centikkel maradt le Sadio Mané a túlsó kapufánál. Egy perccel később Szalah kicsivel csavart a felső sarok mellé-fölé. Újabb egy perc után Wijnaldum rúgta tizenegy méterről az égbe a labdát.

Félidő mindkét pályán, a Dortmund vezet 1-0-ra Liverpoolban nem esett még gól.

LIVERPOOL. Harminc másodperc alatt helyzetbe került a Pool, Firmino éles szögből leadott lövését Courtois hárította.

DORTMUND. Emre Can ügyetlenkedett, saját kezére fejelte a labdát. Büntetőt kapott a City, bár hosszan vizsgálták a VAR-szobában, Mahrez lőhetett. Be is rúgta, megint a City áll továbbjutásra. Borussia Dortmund–Manchester City 1-1 (összesítésben 2-3).

Nyitókép: MTI/EPA/Salvatore Di Nolfi