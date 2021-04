Megvan, hány számban indul Milák Kristóf az olimpián és a budapesti Eb-n

A forgatókönyv menet közben változhat, de az országos bajnokságon hat győzelemmel, egy országos csúcsjavítással, nem utolsó sorban pedig egy világraszóló 200 pillangós időt teljesítő Milák Kristóf a májusi budapesti Európa-bajnokságon várhatóan nyolc „egyéni” és két váltószámban méretteti meg magát. Két hónappal később, már a legnagyobb feladatra, az olimpiai 200 méteres pillangó megnyerésére összpontosítva ugyanakkor a váltókkal együtt „csak” négy, legfeljebb öt számra szűkíti le a versenyprogramját – írja a SzPress Hírszolgálat.

A Budapesti Honvéd büszkeségének és a vele együtt készülő Biczó Bencének és Márton Richárdnak húsvéthétfőn kezdődött el az újabb hosszú menetelése, amelyet szakberkekben a felkészülés makrociklusának neveznek. Az olimpiai visszaszámláló azt mutatja, hogy 111 nap múlva érkezik el Milák és vele együtt Selmeci Attila edző közös munkájának legnagyobb próbatétele. Július 28-án dől el az, hogy a 21 esztendős világ- és Európa-bajnok az olimpiai küldetését is győzelemmel tudja-e megkoronázni.

„Az olimpiai felkészülésünk hajrája valóban most kezdődött el, innen már nincs megállás Tokióig, legfeljebb néhány könnyített edzésnapnak örülhetnek majd a fiúk. Az előttünk álló utat botlás nélkül kell bejárnunk, ami ugyanúgy lesz fizikai, mint mentális próbatétel is” – nyilatkozta Selmeci Attila.

Miláknak, a Selmeci-team vezéralakjának a felkészülését a mesteredző mellett szárazföldi edző, pszichológus, sportmasszőr és dietetikus szakember segíti.

Rajtuk is múlik, hogy az olimpiai feladat teljesítése mellé milyen osztályzat kerül.

„Nem csak a háromtagú versenyzői csapatom jó, hanem a stáb is erős, amelynek minden tagja hozzáad valami jót és hasznosat a közös munkához – folytatta Selmeci Attila, aki az is elárulta, hogy már hetekkel ezelőtt is érezte magán a versenyláz jeleit. – Most a kifogástalan lehetőségeket biztosító Duna Arénában folynak az edzéseink, aztán április 24-én tenerifei edzőtáborba utazunk. Alig hogy hazaérkezünk, máris kezdődik az Európa-bajnokság, amire tudomásom szerint már 47 nemzeti szövetség jelezte a részvételi szándékát. Ott, a Duna Arénában is történhetnek csodák, de a puskapor javát az olimpiára tartogatjuk.”

Milák Kristóf többször is elmondta már, hogy a Duna Arénát magáénak is érzi. Egészen pontosan azóta, hogy a 2017-es budapesti vizes világbajnokságon, akkor még csak 17 esztendősen, a 100 pillangón ezüstérmes úszással és junior világcsúcsok megdöntésével robbant be a világ élvonalába. Az úszóelitben elfoglalt helye most még szilárdabb, amelyet 2019-ben Michael Phelps világrekordjának megdöntésével, az idei ob-n pedig világranglista elsőséget jelentő eredménnyel erősített meg.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt