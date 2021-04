Jótékonysági árverésen 75 ezer dollárért (több mint 23,1 millió forintért) kelt el az a csapatkapitányi karszalag, amelyet Cristiano Ronaldo vágott földhöz dühében a szerbek vendégeként vívott labdarúgó világbajnoki selejtező végén.

Az Európa-bajnoki címvédő portugál válogatott ötszörös aranylabdás kapitánya a 93. percben lőtt el egy előreívelést a kifutó kapus mellett, a labda pedig - a televíziós felvételek tanúsága szerint - teljes terjedelmével áthaladt a gólvonalon, mielőtt a visszafutó Stefan Mitrovic kirúgta. A portugálok ünnepelni kezdtek, a holland játékvezető, Danny Makkelie azonban továbbot intett, és mivel a gólvonal-technológia hiánya mellett a videobíró sem állt rendelkezésre, nem lehetett visszanézni az esetet.

A portugálok 36 éves sztárja még a lefújás pillanatai előtt elindult az öltözőbe, közben pedig mérgesen a földhöz vágta csapatkapitányi karszalagját.

The armband thrown by Cristiano Ronaldo was sold at a charity auction for €64,000. The money raised will be donated to help treat a 6-month-old baby with spinal muscular atrophy, a neuromuscular disease.



