Kieső helyen az Újpest a Fradi elleni vereség után

Az első félidőben a Ferencváros - Isael révén a 24. percben - egyetlen veszélyes akcióját gólra tudta váltani. A fennmaradó időben viszont önmagához képest lassabb tempó mellett rengeteg átadási hibát követett el a vendégcsapat, amely így támadni és veszélyeztetni sem tudott. Az Újpest jól megszervezte a védekezését, igyekezett nem területet adni ellenfelének. Ez viszont a 15. perc után erőteljesen kihatott a támadójátékára, amely onnantól teljesen erőtlenné vált.

Tallo öngóljával kezdődött a második felvonás - az újpesti center szöglet után a rövidről csúsztatott saját kapujába, senkitől sem zavartatva -, az ettől megzavarodott házigazdák csak percek múlva tértek magukhoz. Utána viszont támadásba lendültek, ám a védekezéssel és az eredmény tartásával megelégedő Ferencvárostól kis erőbedobás is elég volt, hogy hatástalanítsa a hazai akciókat, mielőtt azok veszélyessé váltak volna. A 76. percben Uzuni biztosította be a vendégek sikerét, akik onnantól fölényben játszottak a hitehagyott hazaiakkal szemben. A végeredményt Vécsei megpattanó lövéssel állította be a 90. percben.

A decemberben szerződtetett Michael Oenning vezetőedzővel továbbra sem gyűjtött pontot az Újpest, ráadásul három találkozón két szerzett góllal szemben tizenkettőt kapott. A lilák 2014 szeptembere óta nem tudják legyőzni otthon a Ferencvárost, amely azóta vendégként három döntetlen mellett negyedszer kerekedett föléjük. Az Újpest sorozatban hatodszor kapott ki a zöld-fehérektől, és egymást követő ötödik mérkőzésen maradt gólképtelen ellenük. Az FTC a bajnoki idényben tizedik idegenbeli fellépésén három döntetlen mellett hetedszer győzött.

A 19. forduló szerdai eredményei:

Puskás Akadémia FC-Diósgyőri VTK 2-0

Budapest Honvéd-Paksi FC 1-1

Budafoki MTE-ZTE FC 3-1

Újpest FC-Ferencvárosi TC 0-4

kedden játszották:

Kisvárda Master Good-MTK Budapest 0-2

MOL Fehérvár FC-Mezőkövesd Zsóry FC 0-0

A tabella

1. Ferencvárosi TC 19 14 4 1 40-10 46 pont

2. MOL Fehérvár FC 19 9 6 4 42-21 33

3. Puskás Akadémia FC 19 9 3 7 24-25 30

4. MTK Budapest 19 8 5 6 28-24 29

5. Kisvárda Master Good 19 7 7 5 20-22 28

6. Paksi FC 19 7 5 7 36-36 26

7. Mezőkövesd Zsóry FC 19 7 4 8 19-24 25

8. ZTE FC 19 6 4 9 35-37 22

9. Budapest Honvéd 19 5 7 7 29-27 22

10. Budafoki MTE 19 5 5 9 23-33 20

11. Újpest FC 19 5 4 10 22-44 19

12. Diósgyőri VTK 19 4 2 13 21-36 14

A 20. forduló programja

február 6., szombat:

Diósgyőri VTK-Kisvárda Master Good 14.45

Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd 17.00

MTK Budapest-Újpest FC 19.30

február 7., vasárnap:

Paksi FC-Budafoki MTE 14.10

ZTE FC-Puskás Akadémia FC 16.15

Ferencvárosi TC-MOL Fehérvár FC 18.30

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás