Nagy változások jönnek a Forma-1-ben már idén is

A Forma-1 vezetősége megerősítette, hogy az idei szezonban a futamok az előző évekhez képest tíz perccel korábban fognak elrajtolni. A 2018-as idény előtt tíz perccel eltolták valamennyi verseny kezdési időpontját, illetve egyes nagydíjak rajtját egy órával későbbre rakták, így kellett megbarátkozni a 15.10-es időpontokkal. Ez azonban az idei évtől megváltozik, a legtöbb európai futam újra 15 órakor kezdődik majd vasárnaponként, de lesznek magyar idó szerint 14 órás versenyek is.

Vámosi Péter, a Racingline.hu főszerkesztője az InfoRádiónak felidézte, hogy az amerikai nézők miatt tolta későbbre a jogtulajdonos Liberty Media a kezdéseket, míg a 10 perces pluszt a reklámok miatt iktatták be.

A másik változás, hogy kevesebb idő áll a csapatok rendelkezésére a tesztelésre, ugyanis a pénteki szabadedzések 60-60 percesek lesznek az eddigi 90 helyett.

Ezzel összesen egy órát buknak.

Arra lehet számítani a szakértő szerint, hogy 3-4 másodperccel rosszabb köridők születnek idén a padlólemezt és az autók hátsó részét érintő módosítások miatt. A McLaren pedig újratervezi autóját, amiatt is, hogy Mercedesmotort használ az új szezonban az eddigi Renault-erőforrás helyett. A wokingi csapatról a címvédő Lewis Hamilton is azt mondta, érdemes le rá figyelni.

A hétszeres világbajnok brit pilóta jövőjére is érdemes figyelni. Hamiltonnak továbbra sincs szerződése az új szezonra a Mercedesszel. Vámosi Péter szerint

nem a pénzen vitatkoznak, hanem a szerződés időtartamán.

A versenyző hároméves kontraktust szerezni, míg a csapat egy évvel hosszabbítana, miután úgy érzi, idén még lubickolhat és jó eséllyel vág neki a szezonnak. 2022-től azonban komoly szabályváltozások következnek és kiszámíthatatlanná válnak az erőviszonyok. A szakértő szerint nem kizárt, hogy a Mercedes új pilótapárossal vágna neki az új korszaknak.

Vámosi Péter arra számít, hogy végül megegyeznek a felek, és Hamilton kettő vagy egy plusz egyéves megállapodást ír alá.

„Nem hiszem, hogy el akarja üldözni a Mercedes.

Jobb marketingértéke van, mint Valtteri Bottasnak, Hamilton aktív a pályán kívül is. Az a kérdés, mikor jön el az a pont, amikor már nem okoz neki örömet az F1 és valami mást is kipróbálna” – mondta a szakértő, hozzátéve, hogy a brit versenyző a divat, a zene és a környezetvédelem területén is tevékeny. Elképzelhet, hogy már nem versenyzőként, hanem nagykövetként marad a Mercedesnél.

Nyitókép: A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Orosz Nagydíjának rajtja a Szocsi Autodrom versenypályán. MTI/Pool EPA/Jurij Kocsetkov