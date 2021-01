Bíró Attila: lesz még lehetőség komolyabb érmekért is harcolni

A magyar válogatott nyerte a Triesztben rendezett női vízilabda olimpiai selejtezőtornát: Bíró Attila szövetségi kapitány együttese a vasárnap esti döntőben 13-11-re győzött a hollandok ellen. A csapat már a fináléba kerüléssel kijutott az olimpiára.

„Egész évben hiányoltuk az ilyen mérkőzéseket, és azt kértem, hogy használjuk ki. A tornagyőzelem lehetősége is fontos volt, még ha ezért nem is kapunk érmet, de lesz még lehetőség komolyabb medáliákért is harcolni” – mondta a szakvezető a meccs után a szövetség honlapjának.

Bíró Attila szerint kellett a sikerhez, hogy ne aludjon be a csapat a meccs elején, jól reagáltak a hollandok kellemetlen, sok úszásos, erőteljes támadójátékára.

Mi is okoztunk nekik fejtörést

– tette hozzá, elismerve azt is, hogy higgadtabb és bizonyos helyzetekben szerencsés is volt az együttes.

„Megérdemelten nyertünk. Tudták eddig is, hogy a magyar válogatottal számolni kell, ezt a tavalyi Eb-n is megmutattuk, de bízom benne, hogy a világ többi részén is meg tudjuk mutatni majd ezt” – fejtette ki.

Ami a folytatást illeti, a magyar csapatra februárban az olaszok, majd márciusban a franciák elleni világliga-meccs vár, a sorozat fináléját pedig júniusban rendezik. Ezeken a találkozókon lehet építeni a válogatottat a nyári, tokiói olimpiáig. Ezzel együtt beindul a klubszezon is, lesz dolguk a játékosoknak, de Bíró Attila szerint ezzel az élménnyel feltöltődve jobb lesz nekiugrani a tavaszi feladatoknak.

