Vízilabda olimpiai selejtező élőben: Magyarország–Olaszország

4. negyed.

Keszthelyi Rita nagyon fontos gólt lőtt emberelőnyből, 10-7. 5:11-gyel a vége előtt Marletta kettős emberelőnyből szerzett gólt, 10-8. Leimeter mai első góljával, amelyet fórból lőtt, visszaállt a háromgólos különbség, 11-8. Magyar időkérés 3.30-nál, magyar főr előtt. Illés nagyon fontos góllal zárta az akciót, először négy gól a különbség, 12-8.

3. negyed

Keszthelyi góljával indult a játékrész, de Tabani is eredményes volt, 6-4, a magyaroknak. Marletta ejtésével egy gólra jöttek fel az olaszok, a meccs legelején volt ilyen szoros az állás. Parkes Rebeca a legjobbkor húzta be a labdát fóróból, 7-5. Bianconi távoli lövéssel alakította 7-6-ra az állást. Újabb magyar előny, újabb magyar gól, Szilágyi révén 8-6. Szilágyi aztán labdát szerzett, Keszthelyi megúszott, 9-6. Az olaszok két előnyt is kihagytak, Magyari Alda kitűnően védett. Újabb előnyükből Palmieri már gólt lőtt, 9-7. Az utolsó negyed előtt kétgólos magyar előny.

2. negyed.

Chiappini kiállítása után magyar emberelőny, szép forgatás után Szűcs Gabriella belőtte, 4-1. Az olaszoknál Bianconi előkészítetlenül lőtt, kapufára. Avegno kiállítása után nem sikerült kihasználni az előnyt, Illés lövését blokkolták. Újabb olasz ötös az ellenakcióból, Marletta lövését Magyari Alda kivédte. Parkes csavarja kijött a kapufáról. Ám a következő akcióból Illés bevágta a labdát a rövid sarokba, 5-1. Kimaradt egy magyar emberelőny, ellenben Marletta a másik oldalon szépített, 5-2. Újabb magyar bizonytalanság támadásban, Bianconi viszont közelebb hozta az olaszokat, 5-3. Megint kimaradt egy magyar előny. Kapkodó játékkal ért véget a negyed, félidőben 5-3.

1. negyed.

Szilágyi góljával, emberelőnyből máris vezet a magyar csapat, 1-0. Két kimaradt olasz lehetőség után Keszthelyi remek labdát kapott, bevágta, 2-0. Emberelőnyben az olaszok, Szűcs ment ki. Magyari Alda védett. Keszthelyi ellenben tíz méterről is pontosan lőtt, álomszerű kezdés, 3-0. A 6. percben az olaszok ötmétereshez jutottak, Garibotti kihagyta. A magyar csapat is hibázik, de az olaszok elképesztően idegesek. Tabani lövése után a labda a blokkról bepattant, 3-1. Kimaradt egy magyar előny. Vége a negyednek.