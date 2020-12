Leisztinger Tamás eladhatja a diósgyőri futballklubot

Leisztinger Tamás kiszáll a diósgyőri labdarúgásból és eladja klubot működtető gazdasági társaságot. A kiesés ellen küzdő DVTK-nak hamarosan két vállalkozás lehet az új tulajdonosa és egy világcég érkezik fő támogatónak – értesült a goal.com.

Leisztinger Tamás éppen tíz esztendeje vette át a diósgyőri futball finanszírozását, Sántha Gergely, a DVTK elnöke szerint a saját vagyonából tíz év alatt több mint 5 milliárd forintot invesztált a klubba.

A portál emlékeztet, a tulajdonos korábban megvált szállodái nagy részétől, és értékesítette agrárcégeit is, most pedig a Diósgyőrt is eladja. Az egyik vevő a borsodi Bodrogkeresztúron bejegyzett Dereszla Borászat, a másik pedig egy egészségügyben érdekelt vállalkozás. Rajtuk kívül pedig a Hell energiaitalt gyártó cég érkezik főtámogatónak.

