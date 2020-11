Lovaggá ütik Lewis Hamiltont?

Két hete a Török Nagydíjon Lewis Hamilton stílszerűen futamgyőzelemmel biztosította be a hetedik vb-címét, ezzel utolérte az egyedüli rekorder Michael Schumachert. A Mercedes 35 éves brit pilótáját az isztambuli aszfaltcsíkon 94. alkalommal intették le elsőként, míg a németek legendája 91 futamot nyert meg, így Hamiltont minden idők legeredményesebb Forma–1-es versenyzőjének tekinthetjük. A brit sajtóban pedig újra napirendre került, hogy vajon most már megkapja-e a lovagi címet. Ezt eddig több mint száz brit sportoló érdemelte ki, köztük olyanok is, akik még mindig aktívak, például Mo Farah négyszeres olimpiai bajnok atléta és Andy Murray teniszező, aki három Grand Slam-tornát nyert – kettőt Wimbledonban –, és amúgy neki is van két olimpiai aranya. Mindketten a 2016-os esztendő utolsó napján kerültek be az elit társaságba – írja a Magyar Nemzet.

A Sun bulvárlap már tényként kezeli, hogy az év végén Hamilton is csatlakozik hozzájuk. Ez nem most merül fel először, öt vagy hat vb-cím is belépőt jelenthetett volna az elit társaságba, ám a pilóta néhány éve szövevényes adócsalási ügybe keveredett, ami eddig kizáró okot jelentett. Hamilton még 2013-ban hétmilliárd forintnak megfelelő angol fontért vásárolt egy Bombardier típusú repülőgépet, az ügyletet offshore cégeken keresztül bonyolította le, a repülő pedig egy adóparadicsomban lett bejegyezve. Az adóhatóság még 2017-ben fogást talált rajta, és az ügyvédei csak az idén tudták végérvényesen kihúzni a slamasztikából. Hamilton amúgy a Mercedestől évente 17 milliárd forintnak megfelelő eurót kap, vagyis az ő szemszögéből nézve csak aprópénz az az 1,1 milliárd forint, amin ment a huzakodás. S nyilván nem ő maga intézte a papírmunkákat. Ám a lényeg, hogy kiderült, minden törvényszerű volt.

A lovagi cím odaítélésekor kívánatos, hogy az illető társadalmi szerepvállalásával is kitűnjön, ennek azonban Hamilton tökéletesen eleget tesz a Black Lives Matter-mozgalom élharcosaként.

A kritikusai szerint ugyanakkor a rasszizmus, a feketék diszkriminációja elleni kiállása túlságosan is harsány a Forma–1-es futamokon. Ha nem is ilyen mértékben, Hamiltonnak ismert a környezetvédelem terén végzett kampánya is.

Azt, hogy most már tényleg megkaphatja a lovagi címet, sejteti II. Erzsébet királynő gratulációja is a hetedik világbajnoki címéhez. Az üzenet a királyi család hivatalos Twitter-oldalán jelent meg a Török Nagydíj másnapján. ,,Gratulálunk a rekordbeállító hétszeres F1-es világbajnok Lewis Hamiltonnak – a rekordszámú futamgyőzelem mellett ez micsoda hihetetlen eredmény!” – mintha egy igazi Hamilton-rajongó lelkesedne. ,,Milyen hihetetlen megtisztelés!. Köszönöm szépen!” – válaszolta udvariasan Hamilton. Aki egyszer már találkozhatott a királynővel, még 2009-ben, akkor kapta meg a Brit Birodalom Rendjének a legalacsonyabb, MBE (tag) fokozatát. S ezzel kapcsolatban még 2015-ben a Graham Norton Show-ban egy számára kínos sztorit is felelevenített.

„Meghívtak vacsorára, és a királynő mellé ülhettem, a baljára. Nagyon izgatott voltam, elkezdtem beszélni hozzá, ám ekkor ő azt mondta, miközben balra mutatott: »Önnek most abba az irányba kell társalognia, nekem pedig a másikba. Később majd visszatérek magához.«”

Az etikett szerint ugyanis az est díszvendége mindig a királynő jobb oldalán helyet foglaló vendég, és a házigazda vele elegyedik először beszélgetésbe az étkezés első fogása során. A bal oldalon ülőnek a második fogásig várnia kell, amíg a királynő megszólítja, ám ezzel a leforrázott Hamilton nem volt tisztában. De végül természetesen sikerült beszélgetnie II. Erzsébettel, akiről a következőket mondta:

„Rendkívüli, bájos hölgy. Arról beszélgettünk, hogyan tölti a hétvégét, ezen kívül még szó esett a házakról és a zenéről is.” Hamilton magasabb fokozatú elismerést a sikerei ellenére azóta nem kapott. Ám nyilván nem azért, mert vétett az etikett ellen.

„Már kisgyerekként is nagy tisztelője voltam a királyi családnak, és ha egy nap olyan megtiszteltetés érne, hogy ismét a királynő elé állhatok, az lenne a legboldogabb napom” – mondta a minap a BBC-nek adott interjújában, de a Török Nagydíj sajtótájékoztatóján

az esetleges lovagi címét firtató kérdésre szerényen válaszolt: nem érzi úgy, hogy járna neki az efféle elismerés.

„Amikor a lovagi címre gondolok – mondta –, az olyan emberek jutnak eszembe, mint a nagyapám, aki szolgált a háborúban. Tom kapitánynak száz évet kellett várnia arra, hogy megkapja ezt az elismerést. Aztán ott vannak az orvosok, az ápolók, akik életeket mentenek a mostani nehéz időszakban. Ezekre a névtelen hősökre gondolok, és én nem vagyok hős, én nem mentettem meg senkit.”

II. Erzsébet májusban ütötte lovaggá Tom Moore-t. A Tom százados néven világszerte ismertté vált veterán – aki a második világháború idején az ázsiai hadszíntéren szolgált – a századik születésnapja előtt százszor körbesétált a házának jókora kertjét. Ennek fejében azt kérte, hogy aki teheti, adományokkal támogassa a járvánnyal küzdő brit egészségügyet, és az akciójával 33 millió font adományt gyűjtött.

Nagy-Britanniában évente kétszer, a királynő júniusi hivatalos születésnapjának előestéjén, illetve újév előtt ismertetik, hogy az uralkodó kiknek adományozott magas kitüntetéseket, köztük lovagi címet.

S ugyan Ronnie O’Sullivan is kijelentette, hogy Hamilton nem érdemli meg a lovagi címet, mert csak a gyors autójának köszönheti a vb-címeit, a hatszoros sznúkervilágbajnok ezzel kisebbségben van. Murray szerint igenis kijár neki a lovagi cím, de ezen a véleményen van a háromszoros Formula–1-es világbajnok Jackie Stewart is, és a héten az 1996-os vb-győztes Damon Hill is csatlakozott azok táborához, akik szerint Lewis Hamilton megérdemli a kitüntetést. Talán II. Erzsébet is ebben a táborban van. Kik is azok a Sirök? Az V. György király által 1917-ben alapított Brit Birodalom Rendjének öt fokozata van, ezek alulról felfelé: MBE (tag), OBE (tiszt), CBE (parancsnok), KBE (lovagparancsnok), GBE (lovag nagykereszttel). Csak a két legfelsőbb fokozat jár a lovagi cím megszerzésével, ez lehetővé teszi a kitüntetettnek a neve előtt a „Sir” (férfi esetén) vagy a „Dame” (nő esetén) előtag használatát. A brit kitüntetési rendszer része az ugyancsak „Sir” előtaggal járó Knight Bachelor rang, ezt azok kapják, akiket nem szervezett lovagrend tagjaként ütnek lovaggá. Erre számíthat Hamilton, miként ebben részesült az idén elhunyt színészlegenda, Sean Connery vagy éppen Anthony Hopkins és Paul McCartney, a sportvilágból Farah, Murray, Stewart, a Forma–1-ből Jack Brabham és Frank Williams is, a kerékpáros Chris Hoy és Bradley Wiggins, az evezős Steve Redgrave, a golfozó Nick Faldo, a futball nagyjai közül pedig többek között Bobby Charlton és Alex Ferguson.

Nyitókép: Jurij Kocsetkov